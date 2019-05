Liverpool kan dinsdag ook niet over Mohamed Salah beschikken in de return thuis tegen FC Barcelona in de halve finales van de Champions League. De sterspeler van 'The Reds' kampt met een hoofdblessure.

Salah liep de kwetsuur afgelopen zaterdag op in de competitiewedstrijd op bezoek bij Newcastle United. (2-3-zege). Hij kwam hard in botsing met doelman Martin Dubravka en verliet per brancard het veld.

"Hij heeft een hersenschudding, dus daar kunnen we geen risico mee nemen. Hij voelt zich oké, maar dat is niet goed genoeg uit medisch oogpunt", zei manager Jürgen Klopp maandag op zijn persconferentie. "'Mo' is wanhopig, maar ons standpunt staat vast. Hij krijgt geen toestemming om te spelen. Dat is voor zondag tegen Wolverhampton Wanderers waarschijnlijk een ander geval."

Klopp had vlak na afloop van de wedstrijd nog goede hoop dat Salah inzetbaar zou zijn tegen Barcelona, maar hij moest een paar dagen later dus alsnog worden teleurgesteld.

"Hij is in orde. Hij zat er net goed bij in de kleedkamer. Hij heeft de laatste fase van onze wedstrijd zelfs gekeken. Het ziet er goed uit, maar we moeten afwachten."

Firmino haakte al in eerder stadium af

Salah is niet de enige die ontbreekt tegen Barcelona. Roberto Firmino haakte al in een eerder stadium af vanwege een spierblessure. "Hij is niet fit genoeg om dinsdag te spelen en het is nog de vraag of hij dit seizoen nog minuten kan maken. Dat moeten we afwachten", vertelde Klopp zaterdag.

Klopp kan dinsdag wel een beroep doen op Virgil van Dijk en Alex Oxlade-Chamberlain. Zij trainden maandag beiden apart van de groep, maar hebben geen last van blessures.

Liverpool staat voor een schier onmogelijke opgave tegen Barcelona. De Engelsen moeten op hun eigen Anfield een achterstand van liefst 3-0 zien goed te maken om toch gewoon de finale te bereiken.

"Twee van de beste aanvallers ter wereld zijn er niet bij en we moeten vier doelpunten maken om de wedstrijd in negentig minuten te beslissen. Het maakt het er allemaal niet makkelijker op, maar we hebben elf spelers op het veld staan en gaan er alles aan doen. Als we het redden, zou het geweldig zijn. Als we falen in de opdracht, dan op een zo mooi mogelijke manier."

Liverpool maakt ook nog kans op de eerste landstitel sinds 1990. De ploeg van de Nederlanders Van Dijk en Georginio Wijnaldum is dan wel afhankelijk van een misstap van koploper Manchester City.

