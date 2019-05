De spelers van Ajax waken woensdag voor gemakzucht in de return tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League. De Amsterdammers zijn na de 0-1-zege van vorige week in Londen dicht bij de eerste finale sinds 23 jaar in het miljoenenbal.

"Dat zou heel speciaal zijn, maar we moeten daar nog niet over praten. Dat is respectloos richting Tottenham. Zij hebben gewoon een heel goed team. We zijn er nog lang niet", zei Frenkie de Jong zondag na de winst van de TOTO KNVB Beker in De Kuip tegen Willem II (0-4).

Ajax speelde vorige week wisselvallig tegen Tottenham. De ploeg van trainer Erik ten Hag begon uitstekend en kwam al snel op voorsprong door een doelpunt van Van de Beek, maar werd met name in de tweede helft ver naar achteren gedwongen.

"Het eerste half uur was goed, maar daarna kregen we het wat lastiger. Zij waren constant op onze helft te vinden, maar we gaven niet veel weg. We moeten woensdag beter aan de bal zijn en er beter uitkomen als we counteren. Dan wordt het hopelijk een mooie avond", aldus De Jong.

"Misschien is het wel beter dat we met 0-1 hebben gewonnen met de gedachte dat we veel beter kunnen, dan met de gedachte dat alles al beslist is. Wellicht houdt dit ons wel scherp."

'Moeten ons niet gaan aanpassen aan Tottenham'

Tottenham krijgt woensdag in elk geval een kwaliteitsimpuls. De 'Spurs' hebben weer de beschikking over Son Heung-min, die geschorst was in de heenwedstrijd en in de kwartfinales uitblonk door drie van de vier doelpunten tegen Manchester City voor zijn rekening te nemen.

"Maar wij moeten ons niet gaan aanpassen aan Tottenham. We moeten doen wat we altijd doen, het voetbal spelen dat wij altijd spelen. We moeten niet de 1-0 gaan verdedigen en hopen dat het goed komt. Dat past niet bij ons", aldus Noussair Mazraoui.

Het is nog maar de vraag of Mazraoui in actie komt tegen Tottenham. Joël Veltman kreeg vorige week de voorkeur als rechtsback en tegen Willem II speelde Mazraoui op het middenveld ten koste van Lasse Schöne.

"Ik weet niet wie gaat spelen. Ik weet niet wat de trainer in gedachten heeft. Het middenveld is voor mij sowieso niet wennen. Ik heb er in het verleden vaker gespeeld. Zoveel scheelt het ook niet in vergelijking met de rechtsbackpositie. Ik kom ook dan vaak op het middenveld."

'Er moet nog veel meer bij'

Ajax kan dit seizoen nog geschiedenis schrijven. De hoofdstedelingen zijn niet alleen nog in de race voor de Champions League, maar ook voor de landstitel, waarvoor in principe zeges in de laatste twee speelrondes tegen achtereenvolgens FC Utrecht (thuis) en De Graafschap (uit) volstaan.

"Het is hartstikke mooi dat we de beker al binnen hebben, maar we nemen daar nog geen genoegen mee. Er moet nog veel meer bij. We moeten nog even de focus houden en wie weet kunnen we dan over een paar weken een groot feest houden", vertelt Van de Beek.

"De beker moesten we wel pakken met het oog op wat nog allemaal komen gaat. Dit geeft een extra boost. De honger naar meer is alleen maar toegenomen. We kunnen niet wachten op de komende wedstrijden."

Ajax-Tottenham Hotspur begint woensdag om 21.00 uur in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale waarschijnlijk op tegen FC Barcelona, dat in de andere halve finale thuis met 3-0 van Liverpool won.

