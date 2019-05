De UEFA heeft de Duitser Felix Brych maandag aangesteld als scheidsrechter voor het cruciale halvefinaleduel van Ajax met Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League.

Brych fluit voor de tweede keer een wedstrijd van Ajax, want op 5 maart was hij arbiter tijdens de historische 1-4-uitzege van de Amsterdammers op Real Madrid in de achtste finales van het miljoenenbal.

Eerder dit Champions League-seizoen had de 44-jarige Brych in de groepsfase de leiding over Valencia-Juventus en Manchester United-Young Boys en was hij scheidsrechter bij het kwartfinaleduel tussen FC Barcelona en United.

Ajax-Tottenham Hotspur begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van trainer Erik ten Hag won de heenwedstrijd in Londen vorige week met 0-1.

Ajax stond 23 jaar geleden voor het laatst in de Champions League-finale en maakt nog kans om het seizoen af te sluiten met drie prijzen. Zondag werd ten koste van Willem II de TOTO KNVB Beker gepakt en ook landstitel is nog in zicht.

