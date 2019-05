Manager Mauricio Pochettino vindt dat Tottenham Hotspur tijdens de return tegen Ajax in de halve finale van de Champions League een voorbeeld moet nemen aan Lionel Messi, die FC Barcelona woensdag langs Liverpool leidde.

Messi hielp Barcelona met twee treffers aan een 3-0-zege, waarmee de finale van het miljoenenbal heel dichtbij is. Voor de 'Spurs' is de eindstrijd juist ver weg, want het heenduel met Ajax ging dinsdag met 0-1 verloren.

"Als we net zo spelen als Messi, met dezelfde drang die hij gisteren tegen Liverpool toonde, dan hebben we zeker een kans om de finale te halen. Zo niet, dan zijn we kansloos", zei Pochettino donderdag op zijn perspraatje voor de Premier League-wedstrijd van zaterdag tegen Bournemouth.

"Als we spelen als in de eerste twintig minuten van de heenwedstrijd, dan wordt het heel moeilijk. Ajax was niet beter dan wij, maar het ging om de momenten waarop ze meer wil om te winnen toonden. Dat maakt het verschil in voetbal."

Pochettino keek woensdag met weinig plezier naar Barcelona-Liverpool. "Het is heel pijnlijk om Messi met toewijding en motivatie te zien spelen en jezelf te moeten afvragen waarom wij dat niet hadden."

Nog geen duidelijkheid over Vertonghen

Een van de momenten waar veel over na werd gesproken na Tottenham-Ajax was het uitvallen van 'Spurs'-verdediger Jan Vertonghen, die een hoofdblessure opliep en aanvankelijk nog even terug het veld in werd gestuurd. Kort daarna moest hij zich alsnog laten wisselen.

Pochettino kon nog niets zeggen over de inzetbaarheid van de Belg - die donderdag een specialist bezocht - in het uitduel met Bournemouth van komende zaterdag.

"We weten het nog niet", aldus de 47-jarige Argentijn. "Het is een beslissing die de medische staf uiteindelijk moet nemen. We hopen dat het niet ernstig is en dat hij zo snel mogelijk weer beschikbaar is."

Het competitieduel tussen Bournemouth en Tottenham begint zaterdag om 13.30 uur. De Londenaren hebben in aanloop naar de Champions League-return een dag meer rust dan Ajax, want de ploeg van Erik ten Hag staat zondag tegenover Willem II in de bekerfinale.

