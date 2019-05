Virgil van Dijk voelde zich woensdagavond bij FC Barcelona-Liverpool (3-0) vrijwel machteloos in zijn poging om Lionel Messi af te stoppen. De Argentijnse sterspeler scoorde twee keer in Camp Nou en bezorgde de Catalanen een uitstekende uitgangspositie in de halve finales van de Champions League.

"Messi is een fantastische speler, dat is nu weer eens duidelijk geworden", zei Van Dijk na het eerste halvefinaleduel in Spanje. "Het moeilijkste is dat hij gewoon ergens in een hoekje staat te chillen als wij in de aanval zijn. We moesten verdedigend continu goed staan."

De 31-jarige Messi stichtte in Camp Nou het meeste gevaar bij Barcelona en tekende een kwartier voor tijd voor de 2-0. Hij kreeg de bal met enig fortuin op zijn borst nadat Luis Suárez de lat had geraakt, waarna de aan de grond genagelde Van Dijk lijdzaam toekeek hoe Messi de bal in het lege doel kon schieten.

Acht minuten later zorgde de Argentijn voor de mooiste treffer van de avond door een vrije trap van zo'n 30 meter in de kruising te schieten. Van Dijk is zeer onder de indruk van de kwaliteiten van de 31-jarige Messi en merkte dat het spel van Barcelona voor een groot deel is gebaseerd op de Champions League-topscorer.

"Als we de bal te makkelijk verloren of een te risicovolle pass gaven, zag je dat Barcelona er alles aan deed om Messi direct te vinden", zei de Premier League-speler van het jaar. "Daardoor konden ze het ons moeilijk maken in de omschakeling. Messi is de beste speler ter wereld, die wat extra's heeft. Dat liet hij ook dit keer weer zien."

'Clean sheet op Anfield wordt lastig'

Van Dijks teamgenoot James Milner realiseert zich dat het bereiken van de finale nu een hels karwei wordt voor Liverpool, dat vorig seizoen wel de eindstrijd bereikte en daarin van Real Madrid verloor.

"Met de spelers die Barcelona heeft, wordt het lastig om geen doelpunt tegen te krijgen op Anfield", beseft Milner. "Aan de andere kant staan we het hele seizoen defensief al goed. Als we in de beginfase geen treffer incasseren en goed starten, is er misschien nog iets mogelijk."

De return tussen Liverpool en Barcelona wordt op dinsdag 7 mei gespeeld. De andere return in de halve finales gaat tussen Ajax en Tottenham Hotspur en staat een dag later op het programma in de Johan Cruijff ArenA, waar de Amsterdammers een 1-0-voorsprong verdedigen.