Ernesto Valverde prijst zich meer dan gelukkig met Lionel Messi, die woensdagavond met twee treffers goud waard was voor FC Barcelona in het eerste halvefinaleduel met Liverpool (3-0) in de Champions League. De coach van de Catalanen komt loftuitingen tekort voor zijn Argentijnse sterspeler.

"We weten waar Messi toe in staat is, maar hij blijft ons altijd weer verrassen", zei Valverde na het heenduel in Camp Nou. "Lionel is de aanvoerder van het team en dat heeft hij tegen Liverpool opnieuw duidelijk laten zien. Hij maakte het verschil en heeft ons naar de overwinning geleid."

De 31-jarige Messi tekende een kwartier voor tijd in de rebound voor de 2-0 - Luis Suárez had Barcelona voor rust al op voorsprong geschoten - maar de mooiste treffer van de avond viel acht minuten later. Messi mocht aanleggen voor een vrije trap en schoot de bal buiten bereik van doelman Alisson snoeihard in de kruising.

"Die vrije trap was van een flinke afstand. Ik wist daarom ook niet of hij direct op doel zou schieten", bekende Valverde, die Messi zijn twaalfde Champions League-treffer van het seizoen en 600e treffer voor Barcelona zag maken.

"Ik weet niet hoe Leo het doet, maar hij staat altijd op als we hem hard nodig hebben. Hij weet de tegenstander altijd angst aan te jagen."

Valverde herinnert spelers aan vorig seizoen

Door de geflatteerde 3-0-overwinning lijkt Barcelona een plek in de finale niet meer te kunnen ontgaan, maar Valverde wil voorlopig niet aan de eindstrijd op zaterdag 1 juni in het Wanda Metropolitano in Madrid denken.

De Spanjaard herinnert zijn ploeg aan vorig seizoen, toen Barcelona in de kwartfinales door AS Roma werd uitgeschakeld. De Italianen verloren de heenwedstrijd met liefst 4-1, maar plaatsten zich alsnog voor de halve finales door de return voor eigen publiek verrassend met 3-0 te winnen.

"Dat tweeluik bewijst dat het ook nu nog niet gespeeld is", benadrukte Valverde. "Liverpool is een geweldig team en er zijn nog steeds negentig minuten te spelen. We weten wat we kunnen verwachten. Ze zullen het ons heel moeilijk gaan maken."

De return tussen Barcelona en Liverpool staat dinsdag 7 mei op het programma op Anfield. Een dag later volgt het tweede halvefinaleduel tussen Ajax en Tottenham Hotspur in de Johan Cruijff ArenA, waarin de Amsterdammers een 1-0-voorsprong verdedigen.