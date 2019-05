Liverpool-manager Jürgen Klopp baalt logischerwijs van de forse 3-0-nederlaag in de heenwedstrijd op bezoek bij FC Barcelona in de halve finales van de Champions League.

"Dit is nou eenmaal voetbal. Het draait om doelpunten en zij maakten er drie en wij nul", begon hij zijn verhaal nog uiterst nuchter tegen BT Sport.

"We hebben erg goed gespeeld. De Jongens waren super. Maar een ploeg als Barcelona kan aan een paar kansen voldoende hebben. Dat hebben ze vandaag nog maar eens bewezen."

Liverpool deed niets onder voor Barcelona en was in grote delen van de tweede helft zelfs de bovenliggende partij, maar is door de 3-0-nederlaag bijna kansloos voor een plek in de finale.

"Ik ben blij met ons optreden, maar natuurlijk niet met het resultaat. Maar nogmaals, dit is voetbal. Het is een pijnlijk resultaat, maar we moeten het accepteren", aldus Klopp.

'De 3-0 was een wonderschot'

Barcelona had de voortreffelijke uitgangspositie voor de return te danken aan doelpunten van Luis Suárez (1-0 in de 26e minuut) en Lionel Messi (2-0 in de 75e minuut en 3-0 in 82e minuut).

Met name de laatste treffer van Messi was van ongekende schoonheid. De Argentijnse sterspeler schoot een vrije trap van zo'n dertig meter op weergaloze wijze in de kruising.

"De manier waarop wij ze in de eerste helft in de problemen brachten was waanzinnig om te zien. We zagen er alleen bij de 1-0 niet goed uit in verdedigend opzicht, maar 1-0 was nog geen drama", vertelde Klopp.

"Ik weet niet of we veel beter kunnen spelen dan we in de tweede helft deden. Zij kwamen nauwelijks voor ons doel. Dan is het zuur dat het nog 2-0 en 3-0 wordt. De 3-0 was een wonderschot. Die was onhoudbaar."

Liverpool en Barcelona spelen volgende week dinsdag de return in Engeland. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale op 1 juni in Madrid op tegen Ajax of Tottenham Hotspur.

