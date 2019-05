Toby Alderweireld baalt van de nederlaag met Tottenham Hotspur tegen Ajax in de halve finales van de Champions League, maar de Belgische verdediger denkt dat het resultaat ook een positieve uitwerking kan hebben tijdens de return.

"Het wordt lastig, maar het positieve is dat we weten dat we moeten winnen en dat we niet op twee gedachten hoeven hinken. We moeten gewoon vol aan de bak en deze tweede helft meenemen", bleef Alderweireld hoopvol na het 0-1-verlies van dinsdag.

Ajax was in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium te sterk dankzij een vroeg doelpunt van Donny van de Beek. In de tweede helft had de oude club van Alderweireld het lastig tegen de 'Spurs'.

"We begonnen helemaal niet goed en Ajax was veel sterker dan wij. Toen we met vier verdedigers gingen spelen, hadden we meer controle. Na rust zetten we meer druk en wonnen we veel meer duels, maar er ontbrak wat kwaliteit voorin", aldus Alderweireld, die beaamde dat Tottenham voetballend wat tekortkwam.

"Maar dat ligt aan het hele team. Je kunt degene die de bal heeft erop aanspreken, maar die moet ook zijn opties hebben. Ajax zette op een bepaalde manier druk, waardoor je op een gegeven moment een beslissing moet nemen. Dat moeten we in Amsterdam beter doen."

'Blij dat Son volgende week terug is'

Tottenham moest het tegen Ajax zonder de belangrijke aanvallers Harry Kane (geblesseerd) en Son Heung-min (geschorst) doen. De in vorm verkerende Son kan volgende week tijdens de return in de Johan Cruijff ArenA weer meedoen.

"Ik kan er wel omheen draaien, maar Kane en Son zijn spelers die iets speciaals brengen. Jammer genoeg hebben we niet kunnen scoren, dus we zijn zeker blij dat Son volgende week terug is", aldus Alderweireld.

In aanloop naar het cruciale tweede halvefinaleduel in Amsterdam speelt Tottenham zaterdag in de competitie uit tegen Bournemouth. Ajax staat zondag tegenover Willem II in de finale van de TOTO KNVB Beker.

De andere halve finale van de Champions League gaat tussen FC Barcelona en Liverpool. De heenwedstrijd is woensdag in Spanje en begint om 21.00 uur.

