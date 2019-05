Volgens Mauricio Pochettino hebben de teamdokters van Tottenham Hotspur het UEFA-protocol over hoofdletsel gevolgd toen ze besloten Jan Vertonghen weer het veld in te sturen tegen Ajax (0-1). De verdediger bleek dinsdag al snel niet verder te kunnen spelen in de halve finale van de Champions League.

"Ik was er zelf niet bij betrokken, maar onze medische staf heeft het protocol van de UEFA gevolgd", zei Pochettino op de persconferentie na de wedstrijd. "Het was de beslissing van de dokter om hem weer het veld in te sturen."

Bij een luchtduel aan het einde van de eerste helft botste Vertonghen hard op het achterhoofd van ploeggenoot Toby Alderweireld. De Belg werd door drie artsen minutenlang op het veld behandeld aan een hevig bloedende wond.

Daarna werd de ex-Ajacied weer het veld in gestuurd, maar tientallen seconden later moest hij groggy naar de kant. Medisch personeel moest Vertonghen ondersteunen bij zijn weg naar de kleedkamer.

Gezondheid spelers staat voorop bij Pochettino

"Voor mij is de gezondheid van de spelers altijd het belangrijkste", stelde Pochettino. "Als de medische staf had gezegd dat hij gewisseld had moeten worden, dan had ik geen seconde getwijfeld."

"In een situatie als deze is de dokter de baas", zei de Argentijnse trainer. "Ik heb me daar nooit in gemengd en zal dat in de toekomst ook nooit gaan doen. Ik zal altijd luisteren naar het besluit van de dokter en dat accepteren."

Een eerste onderzoek wees dinsdagavond uit dat Vertonghen geen breuken of een hersenschudding overhield aan de botsing. Hij gaf geen interviews na de wedstrijd, maar vertelde wel aan journalisten dat hij zich "een beetje slapjes" voelde.

Mogelijk is Vertonghen volgende week woensdag weer van de partij als Tottenham de uitwedstrijd tegen Ajax speelt. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.

UEFA-protocol bij vermoeden van hersenschudding, opgesteld in 2014 In de situatie van een vermoedelijke hersenschudding, moet de scheidsrechter de wedstrijd stilleggen, zodat de speler behandeld kan worden door de teamarts. Dat zou in principe niet langer dan drie minuten moeten duren, tenzij er sprake is van een serieus incident waarbij de speler op het veld gestabiliseerd moet worden voor vervoer naar het ziekenhuis (bijvoorbeeld bij een blessure aan de ruggenwervel). Een speler die wordt behandeld aan een mogelijke hersenschudding mag alleen verder spelen als de teamarts bevestigt aan de scheidsrechter dat hij daartoe in staat is.

