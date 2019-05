Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino heeft er spijt van dat hij er dinsdag voor koos om in een 5-3-2-formatie te beginnen tegen Ajax. Hij zag dat zijn ploeg het aanvankelijk heel lastig had in het halvefinaleduel.

"Met de kennis van nu moet ik toegeven dat het een fout was, maar ik had niet veel andere opties. Je weet nooit hoe het was gegaan als we met een andere tactiek begonnen waren. Het ontbrak ons ook aan energie", aldus Pochettino.

Tottenham ging in het eigen Tottenham Hotspur Stadium met 0-1 onderuit door een doelpunt van Donny van de Beek, die een sterk eerste half uur van Ajax bekroonde door vrij voor keeper Hugo Lloris raak te schieten.

Pochettino: "Dat doelpunt was niet het gevolg van onze opstelling, maar onze houding. En dat is mijn verantwoordelijkheid, want ik ben de manager. Die goal was een klap voor ons."

'Ajax was frisser dan wij'

De Argentijn gaf toe dat Ajax in een groot deel van de eerste helft de betere ploeg was. "We hadden het heel zwaar. We kunnen het ons niet veroorloven om te beginnen zoals we deden. Dat was meteen de beslissing. Ajax had meer energie en was frisser dan wij."

Vijf minuten voor rust viel Jan Vertonghen uit met een hoofdblessure - zijn verwondingen lijken mee te vallen - en liet Pochettino Moussa Sissoko invallen, waardoor er van 5-3-2 naar 4-3-3 werd geschakeld.

"Toen kwamen we beter in de wedstrijd", aldus Pochettino. "Na rust hebben we een goede reactie laten zien. We drongen Ajax terug, deden mee en creëerden wat kansen. Niet genoeg om te scoren, maar alles ligt nog open."

Sissoko: 'Het zal anders moeten'

Invaller Sissoko was onder de indruk van wat Ajax in de eerste helft liet zien, al was hij ook kritisch op zijn eigen ploeg. "Vanaf de bank zag ik dat we het niet makkelijk hadden. We waren niet agressief genoeg en speelden niet zoals we normaal doen", aldus de middenvelder.

"Na rust ging het een stuk beter. Ik weet dat we beter kunnen, maar we hebben verloren en zijn heel teleurgesteld. We moeten niet opgeven en weten dat we het kunnen, maar dan zal het wel anders moeten."

De return tussen Ajax en Tottenham Hotspur is volgende week woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het eerste duel in de andere halve finale, FC Barcelona-Liverpool, is deze woensdag.

