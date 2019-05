Media in binnen- en buitenland zijn overwegend lovend over het spel waarmee Ajax zich dinsdag een goede uitgangspositie verschafte tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League.

De Britse pers spreekt na de 0-1-overwinning van de Amsterdammers vooral vol bewondering over het eerste half uur. The Guardian concludeert dat Tottenham volgende week veel beter zal moeten spelen tijdens de return in de Johan Cruijff ArenA.

"Welke andere conclusie kunnen we trekken na die periode van dertig minuten, toen de Ajax-spelers vastberaden leken om de wereld eraan te herinneren dat zij het patent op totaalvoetbal hebben?", schrijft de krant mooie woorden.

"Ajax liet Tottenham zien hoe veeleisend het niveau in de Champions League is wanneer de kwaliteit omhooggaat en de tegenstanders elkaar de bal toespelen als in een computerspel. Even zag het ernaar uit dat de return op een formaliteit zou uitdraaien."

Het verraste The Guardian overigens niet echt dat Ajax, dat won dankzij een vroeg doelpunt van Donny van de Beek, opnieuw zo'n hoog niveau haalde. "We zagen het Ajax dat verder ging waar ze in de kwartfinale tegen Juventus gebleven waren. Het was heerlijk om naar te kijken. Slim en inventief, met de nadruk op snelheid, controle en intelligentie."

'Ajax toonde volwassenheid, rust en klasse'

Ook de BBC is lyrisch over de eerste helft van Ajax en concludeert dat de ploeg van trainer Erik ten Hag voortborduurde op de wedstrijden tegen Real Madrid en Juventus.

"Ze lieten opnieuw zien waarom er zo veel over ze gepraat wordt. Ze toonden onder hoge druk volwassenheid, rust en klasse. Ajax nam direct het initiatief, maakte de goal die het verdiende en haalde vervolgens de angel uit de wedstrijd."

Zo lovend als over Ajax wordt gesproken, zo kritisch zijn de media in Engeland op het spel van Tottenham Hotspur. De Daily Mail concludeert net als The Guardian en de BBC dat de Londenaren flink tegenvielen.

"Het was een behoorlijk teleurstellende avond voor een ploeg waarvan manager Mauricio Pochettino gelooft dat grote dingen bereikt kunnen worden. Tottenham heeft behoefte aan een ploeg die net zo indrukwekkend is als het nieuwe stadion. Tot die tijd zullen er altijd frustraties zijn."

'Bijna als Brazilië in zijn grote tijd'

De Nederlandse media zijn eveneens enorm enthousiast over Ajax. De Telegraaf zag in het Tottenham Hotspur Stadium nog maar eens bevestigd worden dat de viervoudig Champions League-winnaar dit seizoen terug is aan de absolute top.

"Voorlopig mag heel Nederland in elk geval acht dagen dromen van de eerste Champions League-finale sinds 1996. Of Nederland? Misschien wel een groot deel van voetbalminnend Europa. Dat Ajax met de filosofie van Johan Cruijff de voetbalharten heeft gestolen, werd rondom de kraker in Londen wel duidelijk", schrijft de krant.

De Volkskrant ziet net als de Britse media dat Ajax vooral in het eerste half uur imponeerde. "Magistraal was het eerste half uur van Ajax. Het korte spel, de combinaties, de druk naar voren, de techniek, het plezier, het verlangen om te vermaken", is er te lezen.

"Ajax overklaste de 'Spurs' totaal. Dat tikken, zo kort, zo fijn, het is bijna Braziliaans, van Brazilië in zijn grote tijd wel te verstaan. Het is samba uit de polder."

Het AD schrijft: "Ontspannen. Genieten. Lekker voetballen. Vrij in het hoofd, speels in de voeten. Het zijn de termen die je altijd hoort voor een grote wedstrijd. Kreten die vaak niet in de praktijk worden gebracht. Maar bij dit Ajax wél. Ze doen het gewoon. Lekker voetballen. In welk stadion dan ook, tegen welke ploeg dan ook."

'Real Madrid heeft Van de Beek nodig'

In de rest van Europa wordt ook vol lof over Ajax gesproken. "De Ajax-droom gaat verder", kopt het Duitse Bild. "Voor Ajax is de Champions League-finale weer een stap dichterbij gekomen. Het 'sensatieteam' van het seizoen mag verder dromen."

L'Équipe zag een ander Ajax dan in de voorgaande Europese duels. "Er zijn veel manieren waarop zo'n jong team beroemd kan worden. Er zijn avonden die alleen maar bewondering oproepen, zoals de uitwedstrijden tegen Real Madrid (1-4) en Juventus (1-2)", aldus de Franse sportkrant.

"En er is een moeilijke avond bij Tottenham, waar andere kwaliteiten gevraagd worden. Het was een wedstrijd waarin Ajax een half uur zo domineerde dat we medelijden hadden met de 'Spurs', niet in staat om de bal ook maar even in bezit te houden."

Het Spaanse Marca heeft een tip voor Real Madrid. "Hij speelt, hij scoort, hij werkt. Van de Beek is de middenvelder die Real Madrid nodig heeft", aldus de krant over de maker van de enige treffer.

