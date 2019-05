Met de 0-1-zege dinsdag bij Tottenham Hotspur zette Ajax een flinke stap richting de finale van de Champions League, maar dat zorgt niet voor euforie bij de spelers. Ze benadrukken liever dat er volgende week nog een lastige klus wacht in de return in de Johan Cruijff ArenA.

"We staan met één teen in de finale. Meer is het niet", aldus Jöel Veltman. De verdediger beseft dat Tottenham dinsdag in Londen na rust sterker was, al liet David Neres namens Ajax de grootste kans onbenut. De Braziliaan raakte de paal.

"Als die erin was gegaan, had ik een half been gezegd. Nu laat ik het bij een teentje", zegt Veltman met een glimlach. "Tottenham heeft een topteam, ze kunnen dit nog rechtzetten."

Na afloop was het daarom geen feest in de kleedkamer van Ajax. "Het bleef best rustig", vertelt Lasse Schöne. "En dat tekent de volwassenheid van deze selectie. 0-1 is een goed resultaat, dat weten we allemaal. Natuurlijk zijn we blij, maar het gevoel dat we nog niets hebben overheerst."

'Tottenham heeft volgende week een betere selectie'

Het was Donny van de Beek die na een kwartier spelen in het Tottenham Hotspur Stadium voor de enige treffer van de wedstrijd tekende. De Amsterdamse voorsprong was verdiend, want Ajax haalde in het eerste half uur het niveau van de topwedstrijden tegen Real Madrid (1-4-winst) en Juventus (1-2-winst), maar na rust was Tottenham sterker.

"0-1 is een fantastisch resultaat, maar Tottenham heeft in die tweede helft gemerkt hoe ze ons moeten bespelen", denkt Van de Beek. "Het is nog lang niet klaar."

Toch kijkt Van de Beek met vertrouwen richting de return, waarin Ajax historie kan schrijven door na 23 jaar weer de eindstrijd van de Champions League te halen.

"Volgende week hebben we het thuispubliek er ook nog bij. Als we het dan moeilijk hebben, kunnen zij ons erdoorheen slepen. Zwaar gaat het zeker worden, ook omdat Tottenham waarschijnlijk over een betere selectie kan beschikken dan nu."

'Zeker met Son erbij moeten we op onze hoede zijn'

Van de Beek doelt daarmee vooral op Son Heung-min, die dinsdagavond in Londen moest toekijken vanwege een schorsing. De Zuid-Koreaan maakte vier van de acht goals van Tottenham in de knock-outfase van het miljoenenbal.

"Zeker met Son erbij moeten we echt op ons hoede zijn", benadrukt captain Matthijs de Ligt. "0-1 is goed, maar er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, dat weten wij ook. Wij verloren thuis van Real en pakten ze vervolgens in Madrid. Dat kan een voorbeeld zijn voor de 'Spurs'."

De return volgende week woensdag tegen Tottenham begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Overigens speelt Ajax zondag eerst nog de TOTO KNVB Beker-finale tegen Willem II en de aftrap van dat duel is om 18.00 uur.