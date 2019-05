Ajax-trainer Erik ten Hag is vol lof over de prestatie van zijn spelers in de met 0-1 gewonnen heenwedstrijd op bezoek bij Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League.

"Dit is een topprestatie. We hebben gevochten als leeuwen en heel erg goed gevoetbald. We hebben in de eerste twintig minuten totaal gedomineerd. Daarna zijn we wel vergeten te voetballen", zei hij tegen Veronica.

"Ik denk dat er dus meer had ingezeten. We zijn pas halverwege, zo zie ik het echt. Dit is een goede uitgangspositie. Maar volgende week moeten we beter voor de dag komen dan vandaag."

Ajax verzuimde na de fraaie 0-1 van Donny van de Beek ook al snel uit te lopen naar 0-2, waarna Tottenham mede door de vroege wissel (Moussa Sissoko voor Jan Vertonghen) beter in zijn spel kwam.

"Tottenham beschikt over ongelooflijk veel power. Daar gingen wij in mee. Dat hebben we op zich goed gedaan, maar we hadden af en toe wat rustiger kunnen zijn aan de bal", aldus Ten Hag.

"In de rust hebben we ook op die wissel geanticipeerd. Het stond vanaf dat moment defensief beter, maar nogmaals, aan de bal hadden we meer kunnen brengen."

'Van de Beek was fantastisch'

Ten Hag kwam ook superlatieven tekort voor het optreden van Van de Beek. De middenvelder was niet alleen verantwoordelijk voor het doelpunt, maar was ook bij vrijwel elke aanval betrokken.

"Hij was fantastisch. Hij is ontzettend belangrijk voor ons. Niet alleen in het scoren, maar ook in het defensieve aspect. Hij legt onvoorstelbaar veel meters af, heeft heel veel intercepties en wint vaak de tweede bal", vertelde hij.

"Niet alleen bij Donny, maar bij iedereen heeft deze wedstrijd ontzettend veel kracht gekost. Maar wel onnodig. Als we langer aan de bal waren geweest, dan hadden we ook minder hoeven lopen. Desalniettemin is dit een heel goede teamprestatie."

Ajax verdedigt volgende week woensdag de minieme voorsprong in de return in de eigen Johan Cruijff ArenA. De aftrap is dan om 21.00 uur.

Als de Amsterdammers de finale bereiken, dan nemen ze het op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen FC Barcelona en Liverpool. Die twee clubs spelen woensdag de heenwedstrijd in Spanje.

