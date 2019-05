Uitblinker Donny van de Beek was vanzelfsprekend blij met de 0-1-zege van Ajax dinsdagavond bij Tottenham Hotspur in het eerste duel in de halve finales van de Champions League, al had de matchwinner het gevoel dat er nog meer had ingezeten voor zijn ploeg.

"In de eerste helft speelden we heel goed, vooral de eerste dertig minuten. Maar in de tweede helft hadden we het lastig na een tactische omzetting van de 'Spurs' waar we moeite mee hadden", doelde Van de Beek voor de camera van Veronica op het feit dat de thuisploeg met vier in plaats van vijf verdedigers ging spelen.

De 22-jarige middenvelder maakte na een kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd in Londen. Ajax was op dat moment oppermachtig, maar de Amsterdammers raakten in de tweede helft het initiatief kwijt.

"In de tweede helft hebben we niet ons eigen spel gespeeld, dus ik denk dat er nog veel meer uit te halen was vandaag. David Neres kreeg een kwartier voor tijd nog een goede kans op 0-2", aldus Van de Beek.

"Maar 0-1 is natuurlijk een goede uitgangspositie, thuis moeten we het afmaken. Het wordt nog een heel pittige wedstrijd in de ArenA, die we goed moeten voorbereiden. We hebben een goed tactisch plan nodig, zodat we thuis weer zo kunnen voetballen als vandaag in het eerste half uur."

'Wilde bank ook betrekken bij mijn goal'

Van de Beek was zeker in de eerste helft de beste speler van Ajax, dat in het eerste half uur ruim 60 procent balbezit had. De vijfvoudig Oranje-international dook overal op het veld op en bekroonde zijn sterke optreden met zijn vierde goal van dit Champions League-seizoen (inclusief voorrondes).

"Hakim Ziyech gaf een uitstekende pass en vervolgens wachtte ik totdat de keeper naar de grond ging", omschreef Van de Beek zijn goal.

De middenvelder rende na zijn doelpunt direct naar de kant. "Het was natuurlijk een mooi moment, dus ik wilde naar mijn familie en naar de bank. Ik vind het mooi als de bank ook bij een goal betrokken is."

De return in de Johan Cruijff ArenA is volgende week woensdag. De aftrap is om 21.00 uur.