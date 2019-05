Christian Eriksen was na het verloren thuisduel met Ajax in de halve finales van de Champions League (0-1) kritisch op het spel van Tottenham Hotspur. De middenvelder vindt dat de Londenaren veel beter voor de dag hadden moeten komen.

"We verdienden niet meer dan dit", concludeerde Eriksen na de wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium voor de camera van Veronica. "In de eerste twintig minuten waren we slecht en maakten we Ajax eigenlijk beter."

"We kwamen telkens te laat en ook de intensiteit aan de bal was niet goed. Daarna speelden we wat sterker, maar we waren nog niet scherp genoeg. We creëerden ook te weinig kansen om terug in de wedstrijd te komen."

Ajax wist het aanvankelijk verdedigend ingestelde Tottenham in de beginfase volledig onder druk te zetten, wat na een kwartier tot de verdiende openingstreffer van Donny van de Beek leidde.

Mede dankzij de komst van middenvelder Moussa Sissoko - hij verving aan het einde van de eerste helft de aan het hoofd geblesseerd geraakte Jan Vertonghen - kwam Tottenham beter in het spel. Maar Ajax hield in een lastige tweede helft stand.

'We staan met een heel slecht resultaat'

De 27-jarige Eriksen, die net als de andere oud-Ajacieden Davinson Sánchez en Toby Alderweireld de hele wedstrijd in het veld stond, moest wel toegeven dat Tottenham ook in de tweede helft beter had moeten spelen om aanspraak te mogen maken op een gelijkspel of meer.

"We speelden na de wissel van Sissoko meer naar voren en toen ging het wel beter. Maar ook op dat moment was het nog steeds niet heel goed", zei de Deen, die wel genoot van het treffen met de club waar hij jarenlang onder contract stond.

"Het was heel leuk om tegen Ajax te spelen. De return in de ArenA zal nog specialer worden, maar helaas staan we nu wel met een heel slecht resultaat. Iedereen is teleurgesteld dat we in de eerste helft niet ons gebruikelijke niveau hebben gehaald."

De return tussen Ajax en Tottenham Hotspur staat woensdag 8 mei op het programma in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik speelt in de finale op zaterdag 1 juni tegen FC Barcelona of Liverpool.