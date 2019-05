Matthijs de Ligt vindt dat Ajax zich dinsdag een goede uitgangspositie heeft verschaft voor de finale van de Champions League. De Amsterdammers wonnen de heenwedstrijd in de halve finales op bezoek bij Tottenham Hotspur knap met 0-1.

"Het uitdoelpunt was het belangrijkste. Helaas schoot Neres (David Neres, red.) nog die bal op de paal. Dan zaten we er nu nog lekkerder in. Maar met 0-1 mogen we tevreden zijn", zei De Ligt tegen Veronica.

"Het was zwaarbevochten, maar dat wisten we van tevoren. In Nederland doet men net of de 'Spurs' één of andere B-ploeg zijn. Wij wisten zelf wel beter. We waren gelukkig scherp."

Ajax had de zege te danken aan een doelpunt van Donny van de Beek. De middenvelder was in de vijftiende minuut het eindstation van een vlot lopende aanval.

'We wisten dat Tottenham na rust wat zou gaan doen'

De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde in de eerste helft geweldig, maar kreeg het na rust een stuk moeilijker, al werd het via David Neres (schot op de paal) een kwartier voor tijd nog wel bijna 0-2.

"We wisten dat Tottenham na rust wat zou gaan doen. Ze speelden veelal de lange bal op spits Fernando Llorente. Dat was moeilijk te verdedigen. We konden daardoor ook niet echt druk zetten", analyseerde De Ligt.

"Ik vond ons in de eerste twintig minuten erg goed spelen. We lieten de bal makkelijk gaan en zij kwamen er totaal niet aan te pas. Na rust was dat niet het geval. Toen werd het een vechtpartij. Maar we staan hier wel lekker met de winst."

Ajax verdedigt volgende week woensdag de minieme voorsprong in de return in de eigen Johan Cruijff ArenA. De aftrap is dan om 21.00 uur.