Ajax heeft zich dinsdagavond een goede uitgangspositie verschaft om voor het eerst in 23 jaar de finale van de Champions League te bereiken. De Amsterdammers wonnen in Londen vooral door een erg goede eerste helft met 0-1 van Tottenham Hotspur.

Uitblinker Donny van de Beek maakte na een kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium. De ploeg van trainer Erik ten Hag had het lastig in de tweede helft, maar hield stand.

Ajax speelt zijn eerste halve finale in de Champions League sinds 1997. Tottenham Hotspur stond één keer eerder in de halve eindstrijd van het belangrijkste Europese clubtoernooi, dat toen nog de Europa Cup I heette. 57 jaar geleden verloren de Engelsen van Benfica.

De return is volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA (aftrap 21.00 uur). De andere halve finale gaat tussen FC Barcelona en Liverpool. Die twee ploegen treffen elkaar woensdag voor het eerst in Spanje (aftrap 21.00 uur)

Ajax speelt ijzersterk in eerste helft

Ajax nam ook in het fonkelnieuwe Tottenham Hotspur Stadium direct het initiatief, al was het in de openingsfase van beide kanten vooral aftasten. Na tien minuten begonnen de bezoekers uit Amsterdam hun geliefde combinatiespel te spelen en dat resulteerde in een zeer sterke fase van Ajax, die na een kwartier de openingstreffer opleverde.

Van de Beek stond na een fraaie steekpass van Hakim Zyech opeens vrij voor keeper Hugo Lloris en de middenvelder schoof de bal ijzig kalm in de verre hoek. Het betekende een clubrecord, want voor het eerst in de Champions League-historie scoorde Ajax in negen uitduels op rij.

Tottenham had amper wat te vertellen in eigen huis - de thuisploeg had in de eerste twintig minuten slechts 34 procent balbezit - en vlak na de 0-1 was het al bijna 0-2. Een scherpe voorzet van David Neres kon door Danny Rose maar net over zijn eigen doel worden gewerkt.

Het oppermachtige Ajax kreeg na 24 minuten een nog betere mogelijkheid op de tweede goal. Na een zeer fraaie aanval schoot Van de Beek op de voeten van Lloris, terwijl Neres vrijstond voor het doel.

Botsing zorgt voor uitvallen Vertonghen

De 'Spurs' misten met Harry Kane (geblesseerd) en Son Heung-min (geschorst) hun twee gevaarlijkste aanvallers. Vervangers Lucas Moura en Fernando Llorente kwamen voor rust amper in het spel voor.

De thuisploeg stichtte in de eerste helft alleen wat gevaar uit standaardsituaties. Llorente kopte vlak na de kans voor Van de Beek een meter over op aangeven van Kieran Trippier en even later kwam Ajax-keeper André Onana niet heel overtuigend zijn doel uit bij een tweede vrije trap.

De 'Spurs' konden niet profiteren en zagen bovendien dat oud-Ajacieden Jan Vertonghen en Toby Alderweireld met de hoofden tegen elkaar botsten. Vertonghen bloedde flink, probeerde het nog even na een minutenlange behandeling, maar kon niet verder.

Middenvelder Moussa Sissoko verving de Belgische verdediger, waardoor Tottenham van 5-3-2 naar 4-4-2 overstapte. Die omschakeling zorgde voor wat desorganisatie bij Ajax en enkele hachelijke momenten voor het doel van Onana, maar de ruststand bleef 0-1.

Jan Vertonghen viel uit na een botsing met Toby Alderweireld en André Onana. (Foto: Pro Shots)

Ajax krijgt het lastig in tweede helft

De tweede helft begon spectaculair, want in de eerste minuut werd een schot van Dele Alli geblokt door Matthijs de Ligt en aan de andere kant ging een afstandsschot van Nicolás Tagliafico net naast.

Tottenham was duidelijk met meer aanvallende intenties uit de kleedkamer gekomen en dat leverde nog een kans op voor Alli. De middenvelder volleerde van een meter of tien recht in de handen van Onana, maar het bewees wel dat de 'Spurs' een stuk sterker waren dan voor rust.

Het spel speelde zich af op de helft van de bezoekers, maar de verdediging van Ajax bleef overeind. Na een uur bracht Ten Hag Noussair Mazraoui voor Lasse Schöne in de hoop wat meer grip te krijgen op het middenveld en dat werkte deels. Een kwartier voor tijd zette Mazraoui een aanval op waaruit Neres op de paal schoot.

De sterke fase van de 'Spurs' was inmiddels wel voorbij, waardoor Ajax de zege over de streep trok en volgende week met een voorsprong aan de return in Amsterdam kan beginnen.

De enige goal van de wedstrijd van achter het doel van Hugo Lloris. (Foto: Pro Shots)