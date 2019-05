Ajax heeft dinsdag een clubrecord gevestigd in de heenwedstrijd bij Tottenham Hotspur (0-1) in de halve finales van de Champions League. De Amsterdammers scoorden voor het eerst in negen opeenvolgende uitduels in het miljoenenbal.

Donny van de Beek was tegen Tottenham verantwoordelijk voor de primeur. De middenvelder maakte in de vijftiende minuut de 0-1 door de bal na een vlot lopende aanval achter doelman Hugo Lloris te schieten.

Ajax is dit seizoen altijd trefzeker op vreemde bodem. De ploeg van trainer Erik ten Hag vond het net in de groepsfase tegen Bayern München (1-1), Benfica (1-1) en AEK Athene (0-2), in de achtste finales tegen Real Madrid (1-4) en in de kwartfinales tegen Juventus (1-2).

Met die elf doelpunten gaat Ajax aan kop op de ranglijst van clubs met de meeste uitdoelpunten in dit Champions League-seizoen. Het al uitgeschakelde Manchester City volgt met tien.

Twintigste doelpunt in deze Champions League-campagne

Het doelpunt tegen Tottenham was alweer de twintigste van Ajax in deze Champions League-campagne. Alleen in het seizoen 1995/1996, toen de finale werd gehaald, maakten de Amsterdammers er meer (22).

Het was voor Tottenham pas de tweede tegentreffer en tevens de tweede nederlaag in het nieuwe stadion. De 'Spurs' verloren afgelopen zaterdag ook al in de competitie met 0-1 van West Ham United in het begin deze maand geopende Tottenham Hotspur Stadium.

Door de zege op Tottenham staat Ajax met één been in de finale van de Champions League. De koploper van de Eredivisie verdedigt volgende week woensdag de 1-0-voorsprong in de return in de eigen Johan Cruijff ArenA.

Ajax neemt het in de eventuele finale op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen FC Barcelona en Liverpool. Die twee clubs spelen woensdag de heenwedstrijd in Spanje.

