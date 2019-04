Jan Vertonghen is dinsdagavond in het eerste duel tussen Tottenham Hotspur en Ajax in de halve finales van de Champions League al in de eerste helft geblesseerd uitgevallen.

De 32-jarige verdediger van de Londenaren liep tien minuten voor rust een hoofdblessure op in het Tottenham Hotspur Stadium. De oud-Ajacied kwam bij een luchtduel in het strafschopgebied van Ajax op nare wijze in botsing met ploeggenoot Toby Alderweireld en de uitgekomen doelman André Onana.

Vertonghen bloedde hevig, maar werd na een behandeling langs de zijlijn verrassend genoeg toch weer het veld ingebracht. Dat was van korte duur, want hij moest zich in de 39e minuut alsnog laten vervangen door middenvelder Moussa Sisokko. De aangeslagen Vertonghen liep vervolgens met ondersteuning van Tottenham-personeel naar de kleedkamers.

De blessure van Vertonghen is een nieuwe domper voor Tottenham, dat tegen Ajax al meerdere belangrijke spelers mist. Harry Kane kan het gehele tweeluik met de Amsterdammers niet meedoen door een enkelblessure en aanvaller Son Heung-min is geschorst voor het heenduel.

Op het moment van de wissel van Vertonghen leidde Ajax al met 0-1 door een doelpunt van Donny van de Beek in de vijftiende minuut. De wedstrijd in Londen is om 21.00 uur begonnen en staat onder leiding van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz.