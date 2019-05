De hoofdblessure die Jan Vertonghen dinsdag opliep bij Tottenham Hotspur-Ajax (0-1) in de halve finales van de Champions League lijkt mee te vallen. De verdediger van de Londenaren heeft naar verluidt niets gebroken en kampt hoogstwaarschijnlijk ook niet met een hersenschudding.

De 32-jarige Vertonghen kwam na een half uur bij een luchtduel in het strafschopgebied van Ajax op nare wijze in botsing met ploeggenoot Toby Alderweireld en de uitgekomen doelman André Onana. Hij bloedde hevig, maar werd na een behandeling langs de zijlijn verrassend genoeg toch weer het veld ingebracht.

Dat was van korte duur, want de oud-Ajacied moest zich in de 39e minuut alsnog laten vervangen door middenvelder Moussa Sissoko. De aangeslagen Vertonghen liep vervolgens met ondersteuning van Tottenham-personeel naar de kleedkamers.

De Belg onderging na de wedstrijd meerdere tests en liet in gesprek met diverse media weten dat hij waarschijnlijk geen hersenschudding aan het incident heeft overgehouden. Vertonghen wordt woensdag nader onderzocht in het ziekenhuis.

Ajax met één been in Champions League-finale

De blessure van Vertonghen was een nieuwe domper voor Tottenham, dat tegen Ajax al meerdere belangrijke spelers miste. Harry Kane kan het gehele tweeluik met de Amsterdammers niet meedoen door een enkelblessure en aanvaller Son Heung-min was geschorst voor het eerste duel.

Op het moment van de wissel van Vertonghen leidde Ajax al met 0-1 door een doelpunt van Donny van de Beek in de vijftiende minuut. Dat was ook de enige treffer van de wedstrijd in Londen. De return is volgende week woensdag in Amsterdam.

In de eventuele eindstrijd neemt Ajax het op tegen FC Barcelona of Liverpool. Die twee halvefinalisten spelen woensdag de heenwedstrijd in Spanje.