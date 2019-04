Manager Jürgen Klopp vindt dat Liverpool steeds dichter bij het niveau komt van FC Barcelona. Hij denkt dan ook dat zijn ploeg niet kansloos is tegen de Catalanen in de halve finales van de Champions League.

"Maar vraag me niet hoe dicht we bij de top zijn. Dat weet ik echt niet", zegt Klopp dinsdag voorafgaand aan de heenwedstrijd van woensdag in Camp Nou op de clubsite.

Liverpool staat voor het tweede opeenvolgende seizoen in de halve finales. De 'Reds' drongen vorig jaar ten koste van AS Roma door tot de finale, waarin werd verloren van Real Madrid.

"Dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Toch zijn we nog niet zo ver als Barcelona. Ik hoor verhalen dat die club niet meer het niveau heeft van een paar jaar geleden. Geloof me, dat is onzin", aldus Klopp.

"Het is een fantastisch voetballend elftal, dat bol van kwaliteit en vertrouwen staat. Opnieuw kampioen van Spanje, waarschijnlijk bekerwinnaar. Dat zegt veel."

Virgil van Dijk kijkt geconcentreerd tijdens de afsluitende training. (Foto: Pro Shots)

'Elke voetballer droomt ervan dit soort wedstrijden te spelen'

Klopp heeft geen behoefte aan al te veel bespiegelingen vooraf. Hij wil ook geen conclusies verbinden aan het feit dat Liverpool de heenwedstrijd uit speelt en volgende week de return thuis.

"Ik hoor dat het gunstig is dat we eerst uit spelen. Maar al die clubs die in de kwartfinale eerst uit speelden liggen er uit", doelt hij op FC Porto (door Liverpool), Juventus (door Ajax) en Manchester City (door Tottenham Hotspur).

"Laten we ons best doen, dan zien we wel wat ervan komt. Ik weet ook dat het niet verstandig is in een uitwedstrijd veel doelpunten tegen te krijgen. Dat gaan we proberen te voorkomen. Het belangrijkste is dat we ons ongelooflijk verheugen op deze wedstrijd."

Klopp denkt wel dat er voor veel van zijn spelers, waar toe ook onder anderen Virgil van Dijk (zondag door zijn collega's uitgeroepen tot beste speler van het seizoen in de Premier League) en Georginio Wijnaldum behoren, een droom in vervulling gaat.

"Elke voetballer droomt ervan om dit soort wedstrijden te spelen. Iedereen droomt ervan om tegen Barcelona te spelen en om, in het beste geval, er een echte wedstrijd van te maken. Maar wij kunnen deze wedstrijd niet ingaan met de opdracht dat we moeten scoren. Het enige dat we kunnen doen, is proberen te scoren."

