Ernesto Valverde is blij dat hij Lionel Messi de nodige rust heeft gegeven in aanloop naar het treffen met Liverpool in de halve finales van de Champions League. De coach van FC Barcelona denkt dat zijn sterspeler topfit aan het tweeluik begint.

"Ik heb Messi meer rust gegeven dan normaal, want we moesten deze maand twee keer drie wedstrijden in een week spelen", zei Valverde dinsdag op zijn persconferentie in Camp Nou, waar een dag later de heenwedstrijd tegen Liverpool wordt gespeeld.

"We wilden natuurlijk de landstitel veiligstellen, maar aan de andere kant was het ook belangrijk dat Messi optimaal aan dit tweeluik met Liverpool zou kunnen beginnen. Ik denk dat ik daarin de juiste balans heb gevonden."

De 31-jarige Messi stond in april slechts twee keer aan de aftrap voor een competitiewedstrijd en begon zondag ook in het kampioensduel van Barcelona met Levante (1-0) op de bank. Hij kwam halverwege het veld in en maakte na rust de winnende treffer in Camp Nou, zijn 34e competitiedoelpunt van het seizoen.

Lionel Messi met de beker voor het winnen van La Liga. (Foto: Pro Shots)

'Aanvallers Liverpool hebben ongelooflijk veel snelheid'

Hoewel Barcelona met Messi de topscorer van het huidige Champions League-seizoen in huis heeft - de Argentijn trof al tien keer doel in het miljoenenbal - benadrukte Valverde op zijn persconferentie dat hij bevreesd is voor de aanvallers van Liverpool.

"De voorste drie spelers hebben ongelooflijk veel snelheid in huis", zei de coach over Sadio Mané, Mohamed Salah en de licht geblesseerde Roberto Firmino. "Maar het is ook belangrijk om te kijken hoe de bal bij hen terechtkomt. We moeten de slag op het middenveld winnen om te voorkomen dat de aanvallers van Liverpool iets uit kunnen richten."

"We willen de wedstrijd graag winnen en daar spelen we ook voor, maar we beseffen ook de waarde van een clean sheet. Liverpool is in staat om je in een tijdsbestek van vijftien minuten te overlopen en we moeten dat zien te voorkomen."

Het eerste halvefinaleduel tussen Barcelona en het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum begint woensdag om 21.00 uur. De return is zes dagen later op Anfield. Liverpool verloor vorig jaar nog de finale van Real Madrid. Barcelona won in 2015 voor het laatst de Champions League.