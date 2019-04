Tottenham Hotspur-Ajax ·

Ten Hag: 'Hadden rustiger aan de bal moeten zijn'

"Dit is zeker een topprestatie. Als team hebben we gevochten als leeuwen en speelden we de eerste twintig minuten geweldig. Daarna vergaten we te voetballen, dat heeft ook te maken met de tegenstander", analyseert Ajax-trainer Erik ten Hag. "We hadden aan de bal rustiger moeten zijn, maar defensief stond het goed. We anticipeerden goed op de wissel bij hen, maar voerden het eerst niet goed uit. De spelers zijn heel diep gegaan, het heeft veel kracht gekost. Dat was onnodig, als we zelf wat zorgvuldiger waren, hadden we dat kunnen voorkomen. Desalniettemin is dit een fantastische prestatie en geweldige uitgangspositie. We zullen volgende week wel beter moeten dan vandaag."