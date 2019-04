Tottenham Hotspur-Ajax ·

15' GOAL AJAX! 0-1



Ajax voert de druk op en bij de eerste de beste kans is het direct raak! Donny van de Beek ontsnapt aan buitenspel, wordt door Hakim Ziyech vrij voor de keeper gezet en maakt, net als in Turijn, geen fout. De middenvelder wacht lang, maar schiet de bal heel beheerst in de verre hoek langs Hugo Lloris. De VAR kijkt nog even of het buitenspel was, maar ziet geen reden om de treffer af te keuren. Ajax heeft nu al een belangrijk uitdoelpunt te pakken.