Het is nog onzeker of Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino dinsdag in het Champions League-duel met Ajax kan beschikken over Jan Vertonghen en Moussa Sissoko. Beide spelers kampen met een lichte blessure.

Oud-Ajacied Vertonghen heeft last van zijn dijbeen en deed zaterdag tegen West Ham United (0-1-verlies) uit voorzorg niet mee. Middenvelder Sissoko heeft een pijnlijke lies en miste de laatste twee duels. Beide spelers trainden maandag wel mee.

Pochettino kan in ieder geval niet beschikken over de al langer geblesseerden Harry Kane, Erik Lamela, Harry Winks en Serge Aurier. Ook Son Heung-min (geschorst) en Vincent Janssen (niet speelgerechtigd) ontbreken bij de 'Spurs'.

"Natuurlijk is het vervelend dat niet iedereen fit is, maar we zijn tot hier gekomen omdat we een collectief zijn. Wie er ook speelde, we deden altijd mee. We maken ons geen zorgen. Daarvoor is onze honger naar prijzen te groot", zei Pochettino op zijn persconferentie.

"Ik krijg vaak te horen dat we onder mijn leiding in vijf jaar geen prijs hebben gewonnen. Maar wat is debuteren in de halve finale van de Champions League dan? In een nieuw stadion nog wel. Is dat geen prijs? Dit gaat ons heel veel energie geven."

'Moeilijk om Ajax op zwaktes te betrappen'

Pochettino was lovend over Ajax. "Alleen met kwaliteit kom je in de halve finales. Ze hebben geweldige spelers en hebben Real Madrid en Juventus verslagen. Het is moeilijk om ze op zwaktes te betrappen", aldus de 47-jarige Argentijn.

"Ajax' positie is een beetje hetzelfde als die van ons. Ze hebben iedereen verrast met hun prestaties. Uiteindelijk verdienen we het allebei dat we in de halve finales staan. Het worden fantastische wedstrijden.

In tegenstelling tot Pochettino beschikt Ajax-trainer Erik ten Hag over een complete selectie. Eerder op maandag werd bekend dat rechtsback Noussair Mazraoui op tijd is hersteld van een voetblessure.

Ajax staat voor het eerst sinds 1997 in de halve finales van de Champions League. Tottenham bereikte nog nooit de laatste vier. De andere halve eindstrijd gaat tussen FC Barcelona en Liverpool.

Tottenham Hotspur-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De return start volgende week woensdag op hetzelfde tijdstip in Amsterdam.

Bekijk het programma in de Champions League