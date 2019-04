Met Tottenham Hotspur treft Ajax in de halve finales van de Champions League een club die zich de laatste jaren qua filosofie onderscheidt in de Engelse top. Hoe staan de 'Spurs' ervoor in aanloop naar een van de belangrijkste duels in de clubhistorie?

Wie de uitgaven van de Engelse topclubs in het seizoen 2018/2019 (zomer- én winterperiode) erbij pakt, ziet een zeer opvallend verschil tussen Tottenham en de rest. Chelsea: 210 miljoen euro. Liverpool: 182 miljoen euro. Arsenal en Manchester United: allebei 82 miljoen euro. Manchester City: 77 miljoen euro. Tottenham: niets.

Het symboliseert de filosofie van de 'Spurs', die in tegenstelling tot de concurrentie niet zomaar met geld willen smijten en puur kijken naar wat de club nodig heeft. Komen er tijdens een transferperiode geen geschikte potentiële versterkingen voorbij, dan wordt er niet gespendeerd.

"Tottenham lijkt in dat opzicht op Ajax", zegt Alasdair Gold, die Tottenham volgt namens Football London, tegen NUsport. "Beide clubs bouwen aan een jonge en aanvallende ploeg die mentaal sterk is, zonder daarbij veel geld uit te geven."

"Ze nemen het op tegen clubs die veel meer financiële macht hebben en verslaan die ploegen ook. Ze willen allebei mooi en aanvallend spelen. Ze geven jonge spelers, die vaak een hechtere band met de fans hebben, de kans."

'Gloriejaren waren in zwart-wittijdperk'

Toch zorgen de geringe uitgaven niet alleen maar voor bewondering voor Tottenham. De club deed dit seizoen weliswaar lang mee om de Engelse titel en staat nog altijd knap derde, maar het aantal hoofdprijzen is schaars.

De laatste prijs - tevens de enige deze eeuw - was de bescheiden League Cup in 2008. De laatste van twee landstitels was in 1961. Het gebrek aan zilverwerk leidt tot de nodige druk voor de veelgeprezen manager Mauricio Pochettino, die volgens sommigen een van de beste 'Spurs'-ploegen ooit onder zijn hoede heeft.

De Argentijn krijgt er dit seizoen veel vragen over. "Tottenham heeft geen grootse historie. Onze gloriejaren waren in het zwart-wittijdperk. Het kost tijd om weer zoiets te creëren. Vier of vijf jaar is niets in de historie van een club", zei Pochettino er in januari over.

"Deze ploeg heeft het laatste zetje nodig, maar er gebeurt veel binnen deze club. We bouwen voort, maar we moesten bijvoorbeeld White Hart Lane verlaten om tijdelijk op Wembley te gaan spelen. De twijfels over hoe we dat zouden verteren en alles eromheen, remt de ontwikkeling van de ploeg, maar daar heeft niemand het over."

'Geen toeval dat Tottenham zich op Ajacieden richt'

Overigens is het niet zo dat Tottenham helemaal niets uitgeeft, want voor het huidige basiselftal is ruim 123 miljoen euro uitgetrokken. In de laatste jaren was Ajax 'hofleverancier' voor de Engelse topclub, want verdedigers Jan Vertonghen en Davinson Sánchez én spelmaker Christian Eriksen maakten de overstap van Amsterdam naar Londen. Ook Toby Alderweireld heeft een Ajax-verleden.

"Het is geen toeval dat Tottenham zich richt op spelers van Ajax. Als ze de kans krijgen, willen ze er nog wel meer kopen", aldus Gold, die weet dat de Londenaren ook Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, David Neres en Hakim Ziyech volgen.

Ook die spelers zouden volgens de Engelse journalist vanwege de vergelijkbare filosofie van Tottenham en Ajax goed bij 'The Lilywhites' passen. "Er wordt bij beide clubs gebouwd aan een jonge ploeg die met karakter en technisch vermogen in staat is om de verhoudingen met de rijke clubs overhoop te gooien."

'In Engeland geniet men van Ajax'

Vanwege de door Pochettino aangehaalde geremde ontwikkeling en het ontbreken van onder anderen topschutter Harry Kane (geblesseerd) is het de vraag hoe Tottenham zich houdt tegen het Europees verrassend sterke Ajax.

"In Engeland bewonderen we de manier waarop Ajax speelt", aldus Gold. "We genieten van de manier waarop ze clubs met veel meer financiële mogelijkheden en grotere namen achter zich laten. De wereldtop heeft soms een frisse wind nodig en Ajax zorgt daar dit seizoen samen met Tottenham voor."

"Ajax wordt gezien als rolmodel voor hoe je een ploeg op de juiste manier opbouwt. Terwijl veel clubs azen op hun spelers, zijn er veel mensen die hopen dat de spelers bij elkaar blijven."

Ajax staat voor het eerst sinds 1997 in de halve finales van de Champions League. Tottenham was nog nooit halvefinalist. Tottenham Hotspur-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en wordt gefloten door de Spaanse arbiter Antonio Mateu Lahoz. De return is volgende week woensdag om dezelfde tijd in de Johan Cruijff ArenA.

