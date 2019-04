Björn Kuipers is woensdagavond de scheidsrechter bij de heenwedstrijd in halve finales van de Champions League tussen FC Barcelona en Liverpool.

De 46-jarige Kuipers wordt in Camp Nou bijgestaan door zijn vaste assistenten Mario Diks en Erwin Zeinstra. Danny Makkelie is de videoscheidsrechter en Pol van Boekel treedt op als assistent van de VAR. De Griek Anastasios Sidiropoulos is de vierde official.

Kuipers, die afgelopen vrijdag een lintje kreeg voor zijn werk als scheidsrechter en eigenaar van een supermarkt, floot dit seizoen al zes wedstrijden in de Champions League, vijf in het hoofdtoernooi en één in de kwalificatie.

De arbiter uit Oldenzaal, in 2014 leidsman bij de Champions League-finale, leidde in de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi de heenwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester City (1-0). Daarin gaf hij op advies van VAR Makkelie een penalty aan City, die Sergio Agüero miste.

Barcelona-Liverpool begint woensdag om 21.00 uur. De andere heenwedstrijd in de halve finales tussen Tottenham Hotspur en Ajax begint dinsdag op hetzelfde tijdstip. De Spanjaard Antonio Mateu Lahoz is de arbiter bij het duel in Londen.