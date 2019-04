Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino is niet blij met het feit dat Ajax een paar dagen extra rust heeft voor de heenwedstrijd tussen beide clubs dinsdag in de halve finales van de Champions League.

"Het is een lastige situatie. Ik snap dat iedereen hier een mening over heeft. Ik ken de Premier League heel goed en weet dat de FA geprobeerd heeft ons te helpen", zei hij vrijdag op zijn persconferentie.

"De Premier League is totaal anders dan de Nederlandse competitie. Het is een feit dat Ajax dit weekeinde niet hoeft te spelen. In mijn ogen is dat oneerlijk."

Ajax moest aanvankelijk zondag een competitiewedstrijd spelen uit tegen De Graafschap, maar de KNVB besloot om de volledige speelronde te verplaatsen naar woensdag 15 mei, zodat de Amsterdammers zich optimaal kunnen voorbereiden op 'Spurs'.

Tottenham wilde iets soortgelijks, maar de FA verschoof de competitiewedstrijd van de club thuis tegen West Ham United alleen van zondag naar zaterdag 13.30 uur Nederlandse tijd.

Ajax kwam afgelopen dinsdag in eigen huis tegen Vitesse (4-2-overwinning) voor het laatst in actie en heeft dus drie dagen meer rust voor de eerste confrontatie met Tottenham in de Champions League.

'Wedstrijd tegen West Ham heeft nu onze prioriteit'

Pochettino wilde zich er verder op zijn perspraatje niet al te druk over maken en richtte zich dan ook al snel weer op de wedstrijd tegen West Ham, die belangrijk is in de strijd om een plek in de top vier in de Premier League.

"Die wedstrijd heeft nu onze prioriteit. Ik ben nog helemaal niet met dinsdag bezig. We moeten drie punten pakken tegen West Ham", benadrukte de Argentijn.

"Het wordt zwaar om te winnen zonder aan andere dingen te denken. Maar met een zege gaan we toch lekkerder de halve finale van de Champions League in. Misschien een beetje vermoeid, maar wel in een goede flow."

Tottenham staat met nog drie speelrondes te gaan op de derde plaats in de Premier League. De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League. De Londenaren hebben vier punten voorsprong op de vijfde plek van Arsenal.

De heenwedstrijd tussen Tottenham en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium. De return is op woensdag 8 mei om eveneens 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

