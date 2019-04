Aanvaller Vincent Janssen en middenvelder Eric Dier zullen naar verwachting vrijdag de groepstraining hervatten bij Tottenham Hotspur. De blessurelijst van de Champions League-tegenstander van Ajax wordt zo wat minder lang.

Janssen kwam dit seizoen in eerste instantie niet voor in de plannen van Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino, maar de Argentijn haalde de 24-jarige Nederlander begin februari toch weer bij de selectie.

De spits, die in augustus 2017 voor het laatst in actie kwam voor het eerste elftal van de 'Spurs', liep echter een enkelblessure op. Zijn club meldt donderdag dat Janssen voldoende hersteld is om vrijdag weer mee te trainen met zijn ploeggenoten.

De zeventienvoudig Oranje-international zal sowieso niet spelen tegen Ajax in de halve finales van de Champions League, omdat hij niet ingeschreven is voor de belangrijkste Europese clubcompetitie. Hij mag wel in actie komen in de Premier League.

Tottenham kan wel een spits gebruiken, want Harry Kane mist hoogstwaarschijnlijk de rest van het seizoen bij zijn club. De topscorer, die vorige week in de heenwedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League een enkelblessure opliep, is donderdag wel begonnen aan zijn revalidatie.

Terugkeer Dier goed nieuws voor 'Spurs'

De naderende terugkeer van Dier is goed nieuws voor de 'Spurs' in aanloop naar de tweekamp met Ajax (30 april in Londen, 8 mei in Amsterdam). De 25-jarige verdedigende middenvelder miste de laatste vijf duels vanwege een heupblessure.

Pochettino zit niet ruim in zijn middenvelders, want Moussa Sissoko viel woensdag in de return tegen Manchester City (4-3-nederlaag) vlak voor rust uit met een lieskwetsuur. De ernst van de blessure van de Fransman moet nog verder worden onderzocht. Harry Winks revalideert bovendien nog van zijn liesblessure.

Aanvaller Erik Lamela zou woensdag eigenlijk op de bank zitten in Manchester, maar de Argentijn bleek nog niet voldoende hersteld van zijn hamstringkwetsuur. Serge Aurier staat ook nog op de blessurelijst van de 'Spurs'. De rechtsback kampt eveneens met een hamstringblessure.

Aanvaller Son Heung-min, woensdag goed voor twee goals tegen City, is geschorst voor het eerste duel met Ajax.

Tottenham Hotspur speelt zaterdag in de competitie wederom tegen Manchester City, dan thuis. Voor de heenwedstrijd tegen Ajax volgen ook nog Premier League-duels met Brighton & Hove Albion (aanstaande dinsdag) en West Ham United (volgende week zaterdag).