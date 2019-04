Moussa Sissoko had woensdag in eerste instantie niet door dat Tottenham Hotspur zich geplaatst had voor de halve finales van de Champions League. De middenvelder moest van een lid van de technische staf horen dat de winnende treffer van Manchester City was afgekeurd door de VAR.

Sissoko viel in de return van de kwartfinales tegen City (4-3-nederlaag) vlak voor rust uit met een blessure. Hij bekeek de tweede helft vanaf de zijlijn, maar liep zeer teleurgesteld de catacomben van het Etihad Stadium in toen Raheem Sterling in blessuretijd 5-3 maakte.

Bij die stand zou Manchester City en niet Tottenham Hotspur zich plaatsen voor de halve finales, maar arbiter Cüneyt Cakir keurde de goal op aanraden van de videoscheidsrechter af wegens buitenspel van Sergio Agüero.

"Ik zat op de bank toen Sterling 5-3 maakte en ik was zo ontdaan, dat ik direct naar de kleedkamer ging", zegt Sissoko tegen L'Equipe. "Ik zat daar in mijn eentje, niemand was met me meegegaan en er was geen tv die de wedstrijd uitzond. In mijn hoofd waren we dus uitgeschakeld."

"Maar toen kwam iemand van de technische staf de kleedkamer binnen en hij zei: 'Ongelooflijk, we hebben het gedaan!' Ik vroeg: 'Hoe hebben we het gedaan?' En hij vertelde me dat de goal van Sterling was afgekeurd."

Sissoko wist vervolgens niet hoe snel hij de kleedkamer weer moest verlaten. "Ik deed een T-shirt aan, vergat mijn blessure en rende naar mijn ploeggenoten, want ik wilde deze historische prestatie absoluut vieren. Het was een ongelooflijke en emotionele schok."

Tottenham Hotspur treft nu Ajax

Tottenham Hotspur, dat vorige week in eigen stadion met 1-0 won van City, bereikte door de bizarre wedstrijd in Manchester voor het eerst in de clubhistorie de halve finales van de Champions League.

De 'Spurs' stonden in het seizoen 1961/1962 wel in de halve eindstrijd van de Europa Cup I.

De ploeg van Mauricio Pochettino neemt het bij de laatste vier op tegen Ajax. De heenwedstrijd is op dinsdag 30 april in Londen en de return op woensdag 8 mei in Amsterdam.