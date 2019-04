Liverpool-coach Jürgen Klopp kijkt na het overtuigend gewonnen tweeluik met FC Porto uit naar de krachtmeting met FC Barcelona in de halve finales van de Champions League. De Duitser weet alleen nog niet hoe hij ervoor gaat zorgen dat Lionel Messi - dit seizoen in 42 duels goed voor 45 treffers - niks uit kan richten.

"Godzijdank hoef ik daar nu nog niet over na te denken en heb ik nog een paar dagen", zei Klopp na de met 1-4 gewonnen return tegen FC Porto. "Iedereen heeft geprobeerd om Messi af te stoppen, maar dat is eigenlijk niet te doen. Toch zullen we het proberen."

Liverpool kende in de kwartfinales geen enkel probleem met Porto - de heenwedstrijd op Anfield werd al met 2-0 gewonnen - en mag zich daardoor voor het tweede jaar op rij halvefinalist in de Champions League noemen.

Hoewel Liverpool eenvoudig afrekende met de Portugezen, vindt Klopp dat er door de buitenwacht te makkelijk werd gedacht over het tweeluik. "Mensen doen soms respectloos over een team als Porto door te zeggen dat we de klus wel even zouden klaren, maar wij wisten hoe moeilijk het zou worden."

"In de return had van alles kunnen gebeuren, maar we hebben het heel goed gedaan", benadrukte Klopp, die vorig jaar met Liverpool de finale van Real Madrid verloor. "We staan nu voor het tweede jaar op rij in de halve eindstrijd van de Champions League en dat is geen enkele andere club gelukt. Ik ben heel trots op mijn spelers."

Klopp geïmponeerd door spel Ajax

Klopp weet dat Liverpool met viervoudig Champions League-winnaar Barcelona een zware kluif gaat krijgen in de halve eindstrijd, al is de coach sowieso onder de indruk van het niveau van de clubs in de halve finales. Vooral Ajax wist Klopp deze week te imponeren door Juventus uit te schakelen.

"Wat ik van Ajax heb gezien...Als ik mijn pet nu op zou hebben, dan zou ik die afdoen", bekende een lovende Klopp. "Het is echt ongelooflijk hoe ze spelen. Het is heel knap dat ze met hun eigen voetbalvisie Real Madrid en Juventus hebben uitgeschakeld. We hebben vier heel sterke teams in de halve finales staan."

Liverpool begint het tweeluik met Barcelona op 1 mei met een uitwedstrijd en ontvangt de Catalanen zes dagen later op Anfield, al wil Klopp voorlopig nog niet denken aan die wedstrijden.

"Dat is nu echt niet belangrijk. Ik ben heel blij dat we tegen Barcelona mogen spelen, want ik heb ze nog nooit getroffen in een serieuze wedstrijd. We zullen ze goed analyseren en vast wel iets vinden waarmee we ze kunnen bestrijden, maar dat is voor later zorg."