Ajax speelt de wedstrijden tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League op dinsdag 30 april en woensdag 8 mei, zo heeft de UEFA donderdag bekendgemaakt.

Ajax begint eind deze maand met een uitwedstrijd en speelt een week later in de Johan Cruijff ArenA tegen Tottenham. Het is de eerste keer dit Champions League-seizoen dat de Amsterdammers een tweeluik in de knock-outfase op vreemde bodem beginnen en de return voor eigen publiek spelen.

De ploeg van trainer Erik ten Hag schaarde zich dinsdag ten koste van Juventus bij de laatste vier door de 'Oude Dame' in Turijn met 1-2 te verslaan. Tottenham Hotspur schakelde woensdag Manchester City uit na een spectaculaire wedstrijd (4-3-verlies).

De andere halve finale gaat tussen FC Barcelona en het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. De Catalanen beginnen op woensdag 1 mei met een thuiswedstrijd en gaan zes dagen later op bezoek bij Liverpool.

Barcelona schakelde Manchester United uit in de kwartfinales en Liverpool was over twee wedstrijden een maatje te groot voor FC Porto.

KNVB praat met clubs over speelschema

Aangezien Ajax al op 30 april in actie komt, moet de uitwedstrijd tegen De Graafschap van zondag 28 april definitief verplaatst worden. De KNVB hoopte het duel naar vrijdag 26 april te verschuiven, maar daar ging De Graafschap niet mee akkoord wegens "grote organisatorische problemen".

De KNVB gaat donderdagmiddag in Zeist in gesprek met alle achttien clubs om te bekijken in hoeverre het speelschema kan worden aangepast om rekening te houden met Ajax. Daarbij wordt het verschuiven van de 33e (28 april) en 34e speelronde (12 mei) naar verluidt ook als optie gezien.

In dat geval eindigt de Eredivisie niet op zondag 12 mei, maar wordt de laatste speeldag op zondag 19 mei afgewerkt. De KNVB wil er in ieder geval naar streven dat alle clubs de laatste twee speelronden tegelijkertijd in actie komen.

Het is voor het eerst in 22 jaar dat Ajax in de halve finales van de Champions League staat. De laatste Nederlandse club die daarin slaagde, was PSV in het seizoen 2004/2005. Tottenham Hotspur bereikte nooit eerder de halve finales van het miljoenenbal.

De Champions League werd vorig jaar gewonnen door Real Madrid, dat in de finale te sterk was voor Liverpool. De 'Koninklijke' werd dit jaar al in de achtste finales uitgeschakeld door Ajax.