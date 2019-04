Manchester City werd woensdagavond na een bizar duel met Tottenham Hotspur uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League, maar manager Josep Guardiola wil zijn spelers niks verwijten. De Spanjaard hoopt wel dat zijn ploeg, in de jacht op de 'treble', de teleurstelling zo snel mogelijk om weet te zetten.

City-Tottenham kende woensdag een meer dan bizar begin, want na iets meer dan tien minuten stond het al 2-2. De thuisploeg won de spectaculaire wedstrijd uiteindelijk met 4-3, maar dat was door de 1-0-nederlaag uit het heenduel niet genoeg voor City.

"Dit is pijnlijk en wreed, maar we hebben het maar te accepteren", zei Guardiola na het spektakel in het Etihad Stadium op zijn persconferentie. "Het was voor iedereen een geweldige wedstrijd om te zien en we hebben er alles aan gedaan. We maakten de goals die nodig waren, maar het was helaas niet genoeg."

De slotfase van de cruciale wedstrijd kenmerkte zich door twee VAR-momenten. De 4-3 van Tottenham-spits Fernando Llorente werd na bestuderen van de beelden goedgekeurd - hij zou hands hebben gemaakt - terwijl er wel een streep ging door de 5-3 van Raheem Sterling, omdat Sergio Agüero buitenspel stond.

Guardiola wilde zijn teleurstelling desondanks niet op de VAR botvieren. "Ik ben groot voorstander van de VAR. De scheidsrechter kan een situatie niet altijd goed beoordelen en heeft daar hulp bij nodig. Uit de ene hoek leek het namelijk wel hands van Llorente en de andere hoek weer niet. Het is niet altijd makkelijk om te accepteren, maar het spel wordt er wel eerlijker van."

'We moeten nu opstaan en veerkracht tonen'

Hoewel City er opnieuw niet in slaagde de ambities in de Champions League te bewerkstelligen, kunnen de 'Citizens' het seizoen nog wel goed afsluiten. De ploeg van Guardiola, die de League Cup al won, is met Liverpool verwikkeld in de strijd om de titel en staat bovendien in de eindstrijd van de FA Cup.

"We moeten nu opstaan en veerkracht tonen", benadrukte Guardiola, die zaterdag met City uitgerekend Tottenham treft in de Premier League. "Het is kort dag, maar ik denk dat we niet te veel over die wedstrijd na moeten denken. Het is vooral belangrijk om rust te pakken."

"We hebben de afgelopen negen maanden gevochten voor goede resultaten in de Premier League en de titel ligt nog steeds in onze handen. Het wordt natuurlijk lastig, maar we moeten tot het einde door blijven gaan."

Het duel tussen City en Tottenham staat zaterdag om 13.30 uur op het programma. De ploeg van Guardiola heeft twee punten minder dan koploper Liverpool (85 om 83), maar ook een duel minder gespeeld dan 'The Reds'.

