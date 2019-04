Christian Eriksen had zich geen mooier affiche kunnen voorstellen in de halve finales van de Champions League. De Deen neemt het met Tottenham Hotspur bij de laatste vier op tegen zijn oude club Ajax.

"Het wordt een sprookje om tegen hen te spelen en het is leuk om terug te keren in de ArenA", zei Eriksen na afloop van de return tegen Manchester City in de kwartfinales.

In die wedstrijd maakten de 'Spurs' en City er een waar spektakelstuk van in het Etihad Stadium. De Londenaren verloren uiteindelijk met 4-3, maar wonnen de heenwedstrijd met 1-0. Ze plaatsten zich op basis van uitdoelpunten voor de halve eindstrijd.

In de extra tijd kroop Tottenham door het oog van de naald. Na knullig balverlies van Eriksen kwam Raheem Sterling tot scoren voor City, maar dat doelpunt werd op advies van de VAR afgekeurd.

"Ik moet een van de gelukkigste mensen op aarde zijn vanavond", jubelde Eriksen. "Ik dacht dat het allemaal over was, het was een rollercoaster."

"We hebben veel kansen weggegeven, maar ook veel kansen gecreëerd. Het was een bizarre wedstrijd. We moeten nu eerst even op adem komen."

'Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt'

Ook Son Heung-min kon haast niet geloven wat er allemaal gebeurde in Manchester. De Zuid-Koreaan scoorde zelf twee keer, waarmee hij in de openingsfase een 1-0-achterstand omboog in een 1-2-voorsprong voor de bezoekers.

"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", aldus Son, die geel pakte en geschorst is tijdens het heenduel met Ajax. "Het was zwaar en bizar, maar we zijn erg trots. Het was krankzinnig."

"Soms raak je geïrriteerd door de VAR, maar vandaag zijn we dankbaar. We hebben negentig minuten lang samen gevochten en onvoorstelbaar veel karakter getoond."

De heenwedstrijd tussen Tottenham en Ajax wordt op dinsdag 30 april om 21.00 uur gespeeld in Londen. De return volgt op woensdag 8 mei in de Johan Cruijff ArenA. Ook dan is de aftrap om 21.00 uur.