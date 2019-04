Liverpool heeft zich probleemloos geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Het elftal van coach Jürgen Klopp won woensdag de return tegen FC Porto mede door een doelpunt van Virgil van Dijk met 1-4, nadat de heenwedstrijd op Anfield al met 2-0 werd gewonnen.

Sadio Mané opende na een klein half uur de score voor Liverpool en Mohamed Salah verdubbelde de voorsprong halverwege de tweede helft. Kort na de 0-2 deed Éder Militão wat terug namens Porto.

Roberto Firmino breidde de marge een kwartier voor tijd weer uit en Van Dijk, die de hele wedstrijd meespeelde, bepaalde in de slotfase de eindstand. Georginio Wijnaldum maakte ook de negentig minuten vol bij de 'Reds'.

Liverpool staat in de halve eindstrijd tegenover FC Barcelona, dat dinsdag Manchester United uitschakelde. De Catalanen versloegen de Engelsen in Camp Nou met 3-0, nadat ze op Old Trafford al met 0-1 hadden gewonnen.

In de andere halve finale neemt Ajax het op tegen Tottenham Hotspur. De Amsterdammers zorgden dinsdag voor een daverende verrassing met de uitschakeling van Juventus en de 'Spurs' klopten Manchester City ondanks een 4-3-nederlaag in een spektakelstuk.

Liverpool viert de openingstreffer van Sadio Mané. (Foto: Pro Shots)

Porto gaat meteen op zoek naar openingstreffer

FC Porto moest dus twee keer scoren in het Estádio do Dragão en ging meteen na het eerste fluitsignaal van Danny Makkelie op zoek naar openingstreffer. Voormalig FC Twente-middenvelder Jesús Corona was daar dichtbij met een afstandsschot dat net over ging.

De thuisploeg had in de eerste helft een overwicht, maar stichtte behoudens het schot van Corona niet heel veel gevaar. Alleen Moussa Marega kreeg enkele kansen, maar de Malinees had het vizier niet op scherp staan.

In de 26e minuut kwam Liverpool bij de eerste de beste kans wel tot scoren. Bij een fraaie aanval van de Engelsen gleed Mané een voorzet van Salah binnen. De Senegalees leek daarbij buitenspel te staan, maar op advies van videoarbiter Pol van Boekel keurde Makkelie het doelpunt goed.

Na het doelpunt kreeg Liverpool wat meer vat op de wedstrijd, waardoor Porto voor rust nauwelijks meer gevaarlijk werd. Aan de andere kant was James Milner dicht bij de 0-2, maar zijn schot ging net voorlangs.

Mohamed Salah juicht na de 0-2 voor Liverpool. (Foto: Pro Shots)

Salah verdubbelt voorsprong Liverpool

In de tweede helft veranderde er aanvankelijk weinig aan het spelbeeld. Liverpool gaf de ruimte aan Porto, maar de Portugezen creëerden amper grote kansen.

In de 65e minuut kwam de koploper in de Premier League wel tot scoren. Na een schitterende pass van Trent Alexander-Arnold verscheen Salah oog in oog met Iker Casillas en schoof de Egyptenaar de bal simpel langs de 37-jarige Spaanse doelman.

Enkele minuten later zorgde Porto voor de aansluitingstreffer. Militão kopte raak uit een hoekschop van Alex Telles. Aan de andere kant verzuimde Mané kort daarna zijn tweede van de wedstrijd te maken.

In de 77e minuut maakte Liverpool wel de 1-3. Firmino kopte raak uit een afgemeten voorzet van Jordan Henderson. Zeven minuten later vond Van Dijk uit een hoekschop met het hoofd het net en hij bepaalde daarmee de eindstand.

Virgil van Dijk kopt raak uit een hoekschop. (Foto: Pro Shots)

