Marc Overmars kan bijna niet geloven dat Ajax er dinsdagavond in is geslaagd om voor het eerst sinds 1997 de halve finales van de Champions League te bereiken. De directeur voetbalzaken had niet verwacht dat de Amsterdammers Juventus op zo'n dominante wijze zouden verslaan.

"Voor de wedstrijd dacht ik wel even: hebben wij hier wel een goede kans tegen?", bekende Overmars woensdag in Turijn in gesprek met de NOS. "Daarom ben ik absoluut wel verbaasd. Juventus had de hele week vrij gekregen om zich op te laden, terwijl wij vaak één keer in de drie dagen spelen. Dat is een monsterklus."

Ajax had het in de eerste helft ook lastig tegen het stugge Juventus, maar toonde zich na rust veel sterker dan de koploper van de Serie A. De ploeg van trainer Erik ten Hag miste veel kansen, maar dankzij een rake kopbal van Matthijs de Ligt trokken de bezoekers wel aan het langste eind (1-2).

Voor Ajax was het al de zestiende Champions League-wedstrijd van het seizoen. De 33-voudig landskampioen overleefde drie voorrondes, eindigde als tweede in een groep met Bayern München, Benfica en AEK Athene én zorgde eerder dit jaar voor een daverende verrassing door Real Madrid uit te schakelen in de achtste finales.

'Alleen Louis van Gaal voorspelde dit'

Overmars vindt het bijzonder om de route te zien die Ajax inmiddels heeft afgelegd in Europa. "We hebben al bijna twintig extra wedstrijden gehad en speelden ook nog met een bepaald soort voetbal waar je trots op kunt zijn. Voor Erik, de staf en de spelers is dit buitengewoon en eigenlijk te mooi om waar te zijn."

"Dit had niemand meer voor mogelijk gehouden", vervolgde de 46-jarige Overmars. "Louis van Gaal was een paar maanden geleden de enige die zei dat het kon, maar ik vond dat niet realistisch. Dit is goede reclame voor het Nederlandse voetbal."

De Ajax-directeur vierde de historische zege op Juventus met een buikschuiver op het veld van het Allianz Stadium, maar de kans is klein dat hij dat bij nieuw succes opnieuw doet. "Een buikschuiver doe je één keer en dan nooit weer."

Ajax neemt het in de halve finales op tegen Manchester City of Tottenham Hotspur. De Londenaren verdedigen woensdagavond in het Etihad Stadium (aftrap 21.00 uur) een 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd.