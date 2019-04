Daley Sinkgraven beleefde dinsdagavond in het Allianz Stadium misschien wel de meest bijzondere avond van alle spelers van Ajax. De linksback maakte onverwachts zijn debuut in de Champions League en schakelde met de Amsterdammers titelfavoriet Juventus uit.

"Dit was het mooiste uur van mijn voetballeven", aldus Sinkgraven, die na tien minuten de geblesseerde Noussair Mazraoui verving en acht minuten voor tijd het veld verliet voor Lisandro Magallán.

Het was aanpoten voor de 23-jarige Sinkgraven, die dit seizoen tot slechts 213 minuten kwam in de Eredivisie en zijn laatste Europese duel twee jaar geleden speelde. Omdat Mazraoui er geblesseerd af moest, had hij bovendien amper tijd om een warming-up te doen.

"Maar ik dacht wel meteen: dit is mijn kans. De trainer had nog niet omgekeken of ik liep al warm. Eenmaal in het veld was het even lastig om meteen aan te haken op zo'n hoog niveau. De eerste helft speelde ik wat onwennig, maar na rust ging het prima."

'Na Real voelde het anders'

Niet alleen Sinkgraven speelde een betere tweede helft, want Ajax maakte als ploeg ook indruk na rust. Matthijs de Ligt kopte de koploper van de Eredivisie naar een 1-2-zege en daarmee naar de halve finales van de Champions League.

Het Europese succes houdt zo aan voor Ajax, dat inclusief voorrondes al zestien Champions League-wedstrijden speelde dit seizoen. Sinkgraven is blij dat hij zo'n duel eindelijk in het veld mocht beleven in plaats van vanaf de bank of de tribune.

"Natuurlijk, ik was ook blij na de zege bij Real Madrid en na de wedstrijden tegen Bayern München, maar dat voelde anders. Ik had er niet echt iets aan bijgedragen. Nu wel. Het is prachtig om dit mee te maken."

'De kramp schoot erin'

Het duel in Turijn neemt zelfs zorgen weg bij Sinkgraven, die door zijn blessureleed betwijfelde of hij ooit weer op niveau kon komen. "Maar die twijfel is nu weg. Op de training merkte ik al dat ik aan kon haken, maar dat is anders dan een wedstrijd. Nu is het ook in een topduel gelukt, al moest ik diep gaan."

"Tien minuten voor tijd was ik op, al zei ik dat niet. Ik ben wel een paar keer naar de kant gelopen om een slok water te nemen en toen zagen de trainers het ook. De kramp schoot er een paar keer in, maar dat was het allemaal waard."

Woensdagavond weten Ajax en Sinkgraven welke club de tegenstander wordt in de halve finale. De ploeg van trainer Erik ten Hag treft de winnaar van het tweeluik tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. De Londense ploeg won de heenwedstrijd vorige week thuis met 1-0 en de return begint woensdag om 21.00 uur in het Etihad Stadium.