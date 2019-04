Juventus-voorzitter Andrea Agnelli toont zich na de uitschakeling van zijn club in de kwartfinales van de Champions League een waardig verliezer. De 43-jarige Italiaan is vol lof over Ajax en vindt dat de Amsterdammers zich terecht bij de laatste vier hebben gevoegd.

"We moeten zo sportief zijn om Ajax een groot compliment te geven. Directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars hebben deze ploeg stap voor stap opgebouwd na de verloren Europa League-finale van twee jaar geleden", zei Agnelli dinsdagavond in Turijn tegen Sky Italia.

"Ze hebben Bayern München, Real Madrid en nu ook ons in moeilijkheden gebracht en daar moeten we ze voor feliciteren. Ajax speelt met veel jonge spelers buitengewoon goed voetbal en ze blazen een prachtig verleden nieuw leven in. En laten we niet vergeten dat je een mooie traditie eert als je het shirt van Ajax draagt."

Juventus had in de eerste helft nog het betere van het spel tegen Ajax, maar werd na rust bij vlagen weggespeeld door de ploeg van trainer Erik ten Hag. Matthijs de Ligt kopte in de tweede helft de verdiende 1-2 binnen en de 'Oude Dame' mocht blij zijn dat de score niet hoger opliep.

'Ajax dé verrassing van dit Champions League-seizoen'

Hoewel bij Juventus dit seizoen alles gericht was op het winnen van de Champions League - de 'Oude Dame' wil koste wat kost voor het eerst sinds 1996 'de cup met de grote oren' winnen - is Agnelli verre van ontevreden over het seizoen van de Italiaanse grootmacht.

"We stonden voor de vijfde keer in de laatste zeven jaar in de kwartfinales van de Champions League en we zijn dicht bij de achtste landstitel op rij. We kunnen dus eigenlijk alleen maar positief zijn. Ajax verdiende het om door te gaan en is in mijn ogen dé verrassing van dit Champions League-seizoen."

Volgens de ogenschijnlijk positief ingestelde Agnelli hoeft trainer Massimiliano Allegri dan ook niet te vrezen voor zijn baan. "Volgend seizoen gaan we weer voor de Champions League-winst, met Allegri op de bank. Hij heeft nog een contract voor een jaar en we zullen daar aan het einde van het seizoen over praten, maar met deze spelers en technische staf wacht ons een mooie toekomst."

Juventus kan de teleurstelling in de Champions League zaterdag omzetten in de thuiswedstrijd tegen Fiorentina. Bij winst op de ploeg uit Florence verzekert Juventus zich voor het achtste seizoen op rij van de landstitel.