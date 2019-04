De KNVB gaat het Eredivisie-duel tussen De Graafschap en Ajax van zondag 28 april verplaatsen naar vrijdag 26 april. De voetbalbond wil de Amsterdammers zo meer tijd geven voor de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei.

Het aanvangstijdstip van het duel op De Vijverberg is nog onduidelijk. Volgens De Gelderlander wordt mogelijk al in de middag afgetrapt. De reden hiervoor zou zijn dat er in verband met Koningsnacht 's avonds niet genoeg agenten beschikbaar zijn in Doetinchem.

Dankzij een historische 1-2-zege bij Juventus plaatste Ajax zich dinsdag voor het eerst in 22 jaar voor de laatste vier van het belangrijkste Europese bekertoernooi.

De KNVB maakt naar verwachting deze week het definitieve competitieprogramma bekend. De UEFA brengt deze week ook de definitieve data van de halve finales in de Champions League naar buiten.

Ajax treft daarin de winnaar van het tweeluik tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. De 'Spurs' wonnen het eerste duel in eigen huis met 1-0. Woensdag is de return in Manchester.

De Graafschap niet blij met verplaatsing

De Graafschap, dat zestiende staat in de Eredivisie en strijdt om lijfsbehoud, is niet blij met de verplaatsing van het thuisduel met Ajax. De club sprak al met de gemeente, veiligheidsinstanties en de KNVB over alternatieve data.

"Alle alternatieven die voorbij zijn gekomen, zijn voor ons niet wenselijk", aldus algemeen directeur Martijn Ostendorp van De Graafschap tegen De Gelderlander.

"In de middag voetballen is voor ons helemaal geen optie, want dan zijn veel mensen nog aan het werk. Maar als club hebben wij uiteindelijk niets te zeggen. De KNVB bepaalt het programma. Maar de gemeente kan er wel een stokje voor steken."

Ajax is met nog vier duels te gaan koploper in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft net als PSV 74 punten, maar beschikt over een beter doelsaldo.

