Binnen- en buitenlandse media komen loftuitingen tekort om de historische prestatie van Ajax in de Champions League te beschrijven. De ploeg van trainer Erik ten Hag won dinsdagavond met 1-2 van Juventus en plaatste zich voor het eerst sinds 1997 voor de halve finales van het miljoenenbal.

Waar de voorpagina's van de Nederlandse dagbladen woensdag vanzelfsprekend worden gedomineerd door beelden van juichende spelers en euforische kreten als "sensationeel" en "mirakel", prijkt op het Italiaanse Gazzetta dello Sport een foto van een treurende Cristiano Ronaldo.

"Eind van de race", kopt de belangrijkste Italiaanse sportkrant. "Juventus zegt vaarwel tegen de droom om de Champions League te winnen. Dankzij een exceptionele tweede helft met fenomenaal voetbal staat Ajax terecht in de halve finales, terwijl Juventus simpelweg niet klaar leek voor deze grote avond."

In de eerste helft ging het Ajax nog wel moeilijk af tegen Juventus - halverwege stond het 1-1 - maar na rust was de Eredivisie-koploper heer en meester in Turijn. De sterk spelende Amsterdammers zetten de 'Oude Dame' bij vlagen met de rug tegen de muur en kwamen dankzij een rake kopbal van Matthijs de Ligt op een verdiende 1-2-voorsprong.

"Het formidabele ensemble Ajax gooit de verhoudingen in voetballend Europa volledig overhoop", schrijft de Volkskrant. "Ajax was in Turijn een vechtmachine met geweldige erupties van voetbalkunde. Ajax was beter en veel fitter en danste langs de zwart-witte mannen van Juventus. Het is ongekend."

Ook het AD kan het imponerende Europese seizoen van Ajax amper onder woorden brengen. "De magische reis van Ajax houdt maar niet op. Na de glorieuze zege bij Juventus is nu werkelijk alles mogelijk. Dit is een stuntploeg voor de eeuwigheid."

'Juventus werd na rust overklast door Ajax'

Niet alleen binnen de landgrenzen, maar ook daarbuiten is er veel bewondering en lof voor de halvefinaleplaats voor Ajax. De BBC zag vooral Ajax-aanvoerder De Ligt excelleren in Turijn. "De Ligt is het gezicht van het aanvallend onbevreesde Ajax dat een onbegrensd geloof heeft in het eigen kunnen", schrijft de Britse omroep.

"Hij slaagde er niet in om Ronaldo in de eerste helft bij een corner van scoren af te houden, maar hervond zijn defensieve kalmte en zorgde uitgerekend in een standaardsituatie van zijn eigen ploeg voor de verlossing. Het avontuur van dit briljante Ajax krijgt een vervolg."

"Ajax speelde met hetzelfde vertrouwen, dezelfde vrijheid en vastberadenheid als in het tweeluik met Real Madrid", analyseert The Guardian. "De 1-4-overwinning in Madrid was briljant en leek uniek, maar de score had in Turijn net zo hoog kunnen uitvallen. Het dynamische aanvalsspel van Ajax was gewoon te veel voor Juventus."

'Allegri heeft iets uit te leggen'

Corriere dello Sport is lovend over Ajax én hard voor Juventus. Bij de 'Oude Dame' was dit seizoen met Ronaldo in de gelederen alles gericht op het winnen van de Champions League, maar de Italianen waren na rust vrijwel kansloos tegen Ajax.

"Juventus had geen duidelijke tactiek voor de laatste 30 meter van de aanval en werd in de tweede helft overklast door de elegantie en snelheid van Ajax", concludeert de Italiaanse krant. "Er is nog genoeg tijd voor analyse en Allegri zal aan de clubleiding tekst en uitleg moeten geven, maar het bittere feit voor nu is dat Juventus is uitgeschakeld."

Het Franse L'Equipe constateert dat Ajax de nodige veerkracht toonde in Turijn en ziet daarbij vooral een glansrol voor middenvelder Donny van de Beek, in de eerste helft de maker van de 1-1. "Van de Beek was overal en onvermoeibaar. Hij liet zich continu op de helft van Juventus zien en maakte niet alleen de 1-1, maar was ook betrokken bij twee grote kansen in de tweede helft", aldus de Franse krant.

"Na de 1-0 van Ronaldo zag het er slecht uit, maar Ajax richtte zich helemaal op en is na 22 jaar terug in de halve finales. Wat er ook gebeurt, deze ploeg zal voor altijd herinnerd worden als de sensatie van het Champions League-seizoen 2018/2019."