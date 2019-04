Massimiliano Allegri vindt het terecht dat Ajax zich ten koste van Juventus voor de halve finales van de Champions League heeft geplaatst. De coach van de 'Oude Dame' kon niet anders dan de Amsterdammers, die dinsdagavond in Turijn knap met 1-2 zegevierden, een groot compliment geven.

"Voor rust vond ik ons goed spelen, maar we moeten Ajax de credits geven voor hun buitengewone prestatie in de tweede helft. Ajax heeft het volledig verdiend om in de halve finales te staan", bekende Allegri na de return in Turijn in een interview met Sky Italia.

Ajax leek een lastige avond tegemoet te gaan in het Allianz Stadium, waar Cristiano Ronaldo Juventus in de 28e minuut op voorsprong kopte. Ajax trok de stand voor rust nog gelijk via Donny van de Beek en was na rust heer en meester in Turijn, waar Matthijs de Ligt in de 67e minuut de bevrijdende en verdiende 1-2 binnenkopte.

Dat resultaat was door het 1-1-gelijkspel uit de heenwedstrijd van vorige week meer dan genoeg voor Ajax om zich voor het eerst sinds 1997 bij de laatste vier van de Champions League te voegen. Hoewel Juventus gold als favoriet voor het tweeluik, vindt Allegri het geen schande dat zijn ploeg door de Amsterdammers is uitgeschakeld.

"We moeten niet vergeten dat dit team twee jaar geleden nog in de finale van de Europa League stond", doelde de Italiaanse coach op het seizoen 2016/2017. "Ajax maakte op een uitstekende manier gebruik van de ruimtes en we gaven de doelpunten te makkelijk weg. Dat mag ons niet overkomen."

Allegri hoopt bij Juventus te mogen blijven

Allegri moest ook toegeven dat de vele blessures hun tol eisten bij Juventus. Hij kon in de return tegen Ajax niet beschikken over onder anderen verdediger Giorgio Chiellini en aanvallers Mario Mandzukic en Douglas Costa, terwijl Paulo Dybala halverwege geblesseerd in de kleedkamer achterbleef.

"Ik heb altijd gezegd dat je als elftal fysiek in orde moet zijn om de Champions League te kunnen winnen, maar ik miste in de return zo'n vijf spelers", benadrukte hij. "Deze wedstrijden worden beslist op details en daarin is een brede selectie belangrijk. Nu was de organisatie in het elftal weg en dat viel in het voordeel uit van Ajax."

De uitschakeling is een fikse domper voor Juventus, dat met Ronaldo in de gelederen dit seizoen alles had gericht op het winnen van de Champions League. Hoewel de koploper in de Serie A de hooggespannen verwachtingen in het miljoenenbal niet waar wist te maken, hoopt Allegri aan te mogen blijven.

"Een paar dagen geleden heb ik al met de voorzitter gepraat en hem verteld dat ik bij Juventus wil blijven. We zullen binnenkort weer om de tafel gaan zitten en over de toekomst praten."