De ontlading bij Ajax-trainer Erik ten Hag was dinsdagavond groot na de winst bij Juventus in de kwartfinales van de Champions League (1-2). Na een zege op Benfica, twee gelijke spelen tegen Bayern München en de uitschakeling van Real Madrid bleek zijn ploeg ook meer dan opgewassen tegen de Italiaanse topclub.

"Het is reuzeknap dat we tegen allerlei verschillende speelstijlen goed uit de voeten kunnen", zei Ten Hag tegen Veronica nadat Ajax voor het eerst sinds 1997 de halve finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi had bereikt.

"Dit duel was bijvoorbeeld onvergelijkbaar met de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Dit was, zeker in het begin, meer een vechtwedstrijd. We kwamen in de eerste helft moeilijk onder de opportunistische druk van Juventus uit, maar we hebben de storm overleefd en in de tweede helft kwamen we echt aan voetballen toe."

Juventus kwam in de 28e minuut op voorsprong via Cristiano Ronaldo, maar zes minuten later was het al weer gelijk via Donny van de Beek. In de 67e minuut kopte Matthijs de Ligt de winnende treffer voor Ajax binnen: 1-2.

"Er kwam steeds meer ruimte voor ons in de tweede helft, we hebben wel vier of vijf honderdprocentkansen gekregen", aldus Ten Hag. "We hadden de wedstrijd eigenlijk sneller in het slot moeten gooien. Het is misschien raar om nu kritisch te zijn, maar dat doe ik toch. We moeten beter met de kansen omgaan."

"Maar hier zit een tevreden trainer hoor, ik ben supertrots op mijn team. We hebben in de tweede helft ook hier weer gedomineerd."

'Fantastisch voor Nederlandse voetbal'

Ten Hag deed zijn verhaal terwijl directeur voetbalzaken Marc Overmars een buikschuiver voor de tribune met Amsterdamse fans deed. De vreugde was groot bij iedereen die Ajax een warm hart toedroeg in Turijn.

"Dit is fantastisch voor Ajax en het hele Nederlandse voetbal. We staan weer op de kaart", zei de coach. "Het was even kommer en kwel met het Nederlandse voetbal. Maar dat is niet raar. Er zijn altijd golfbewegingen in het voetbal."