Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt was dinsdagavond dolblij na de zege op Juventus (1-2). De verdediger kopte de Amsterdammers in de tweede helft hoogstpersoonlijk voor het eerst sinds 1997 naar de halve finales van de Champions League.

"Dit is bizar, ik heb er eigenlijk geen woorden voor", jubelde de negentienjarige De Ligt voor de camera van Veronica. "We flikken het weer."

"Ajax bereikte 22 jaar geleden voor het laatst de halve finales van de Champions League, toen was ik nog niet eens geboren. Fantastisch dat ik dit op het veld kon meemaken."

Ajax kwam in de 28e minuut van de return in Turijn nog wel op een 0-1-achterstand door een goal van Cristiano Ronaldo. Zes minuten later maakte Donny van de Beek gelijk, waarna De Ligt halverwege de tweede helft uit een corner de beslissende treffer binnen kopte.

"De bal kwam hoog voor en ik dacht: ik ga ervoor. En hij ging perfect in de hoek", zei De Ligt. "We zitten gewoon in de halve finale. De spelers zijn trots, de fans zijn trots, de hele stad is trots."

'Coachen kon niet door geluid in stadion'

De Ligt gaf toe dat Ajax het in het eerste deel van de wedstrijd lastig had. "Er was zoveel geluid in het stadion, dat was niet normaal. Dat zorgde voor een heel mooie ambiance, maar coachen was er niet bij."

Na rust was Ajax de bovenliggende partij. De uitslag had zelfs nog hoger kunnen uitvallen. "We hebben veel kansen gecreëerd in de tweede helft, we maakten het alleen niet af", zei De Ligt. "Maar we hebben het gewoon weer geflikt."

De ploeg van Erik ten Hag speelde in de groepsfase twee keer gelijk tegen Bayern München, schakelde in de achtste finales titelverdediger Real Madrid uit en was in twee duels ook beter dan het in Italië al jaren ongenaakbare Juventus.

"We weten wat we kunnen, en Juventus wist dat inmiddels ook", aldus De Ligt. "We hebben vandaag weer laten zien dat we een sterke ploeg zijn en het topteams als Juventus heel lastig kunnen maken."

In de halve finales wacht Manchester City of Tottenham Hotspur. De Engelse clubs spelen woensdag hun return in de kwartfinales. De Ligt: "Ik heb geen voorkeur. Het zullen sowieso lastige wedstrijden worden, maar ik kijk er heel erg naar uit."