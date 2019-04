Ajax heeft zich dinsdag voor het eerst in 22 jaar geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Amsterdammers schakelden Juventus uit met een zeer knappe 1-2-zege in Turijn.

De heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA eindigde vorige week in 1-1, waardoor Ajax aan de overwinning genoeg had om het bijzondere Europese seizoen nog maar eens te verlengen.

Cristiano Ronaldo zette Juventus net als vorige week in Amsterdam in de eerste helft op voorsprong. Donny van de Beek maakte al snel gelijk namens Ajax, waarna Matthijs de Ligt halverwege de tweede helft voor de beslissing zorgde.

Ajax staat voor de negende keer in de halve finales van de Europa Cup I/Champions League en voor het eerst sinds 1997. Toen versperde Juventus de Amsterdammers de weg naar de eindstrijd. PSV was in het seizoen 2004/2005 de laatste Nederlandse club bij de laatste vier van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Manchester City of Tottenham Hotspur is op 30 april/1 mei en 7/8 mei de tegenstander van Ajax in de halve finales. De Engelse clubs spelen woensdagavond in Manchester de return in de kwartfinales (aftrap 21.00 uur). Vorige week wonnen de 'Spurs' thuis met 1-0.

Mazraoui valt al vroeg uit bij Ajax

Frenkie de Jong was voldoende hersteld van zijn lichte hamstringblessure om in de basis te starten bij Ajax, maar al in de zesde minuut was er toch een domper voor de Amsterdammers.

Noussair Mazraoui, als linksback de vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico, verstapte zich in een duel met Juventus-spits Paulo Dybala en kon niet verder. Daley Sinkgraven moest daardoor al heel snel invallen.

Mede door de vroege tegenslag voor Ajax was het een rommelige openingsfase in het sfeervolle Allianz Stadium in Turijn. Erik ten Hag hoopte dat zijn ploeg Juventus net als vorige week in de ArenA direct vast kon zetten, maar dat lukte niet.

Sterker, het waren de Italianen die flink aandrongen, al leverde dat geen grote kansen op. Na twintig minuten kreeg Ajax wel een mogelijkheid. Na een goede actie van David Neres en wat geluk kwam de bal bij Van de Beek, die van een meter of 6 over mikte. Aan de andere kant redde André Onana goed op een lastig schot van Dybala.

Ronaldo opent weer de score

Vijf minuten later was de Ajax-keeper kansloos bij een kopbal van Ronaldo, die volledig vrij stond bij een corner van Miralem Pjanic.

Scheidsrechter Clément Turpin ging op aanraden van de VAR kijken of er een overtreding was begaan op Joël Veltman, maar de rechtsback van Ajax werd geduwd door ploeggenoot De Ligt. De 126e Champions League-goal van Ronaldo bleef daardoor staan.

Ajax leek heel even van slag, maar met een beetje geluk kwamen de bezoekers in de 34e minuut alweer op gelijke hoogte.

Een mislukt afstandsschot van Hakim Ziyech kwam pardoes voor de voeten van Van de Beek, die de bal ijzig kalm in de verre hoek achter Wojciech Szczesny schoof: 1-1.

Ajax steeds sterker na rust

Juventus begon ook wat beter aan de tweede helft, maar de eerste grote kans was in de 52e minuut voor Ajax. Na een goede aanval kon Ziyech vrij uithalen, maar zijn inzet met rechts werd knap gestopt door Szczesny.

De koploper van de Eredivisie begon steeds beter te voetballen en dat leverde ook nog een schotpoging van Van de Beek op. De inzet van de middenvelder krulde richting de kruising, maar Szczesny had wederom een antwoord.

Aan de andere kant bleef het opletten voor snelle uitvallen van Juventus. Bij zo'n counter schoot toptalent Moise Kean, in de rust ingevallen voor Dybala, kiezelhard naast. Veel meer kon de thuisploeg niet creëren, terwijl Ajax steeds gevaarlijker werd. Tadic wilde bij de tweede paal een intikkertje geven aan Ziyech, maar Pjanic haalde de bal met een ultieme sliding weg voor de voeten van de spelmaker van Ajax.

In de 67e minuut was het wel raak. De Ligt torende bij een corner van Lasse Schöne boven twee verdedigers van Juventus uit en kopte hard raak: 1-2.

Juventus moest daardoor twee keer scoren om door te gaan, maar Ajax liet de Italianen in een heel sterke tweede helft niet in zijn spel komen. Een goal van Ziyech werd afgekeurd wegens buitenspel, maar dat veranderde niks aan de historische avond voor het Nederlandse voetbal.