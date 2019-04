Josep Guardiola stelt dat er een cruciale week aanbreekt voor Manchester City. De Engelse club speelt woensdag en zaterdag tegen Tottenham Hotspur (Champions League en Premier League) en volgende week woensdag de derby tegen Manchester United.

"Als we de komende drie duels niet winnen, dan kost dat ons twee mogelijke prijzen", zei Guardiola dinsdag op een persconferentie. In de Champions League moet City een 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd zien goed te maken tegen Tottenham.

De 'Spurs' komen zaterdag opnieuw naar het Etihad Stadium voor een topper in de Premier League en vier dagen later gaat City op bezoek bij Manchester United. In de competitie strijdt de ploeg van Guardiola (83 punten uit 33 duels) met Liverpool (85 punten uit 34 duels) om het kampioenschap.

"Normaal gesproken is 84 of 85 punten wel genoeg om kampioen te worden", aldus de Spaanse trainer. "We verdienen het allebei, maar helaas kan er maar één ploeg kampioen worden."

City, dat in februari al de League Cup won, maakt nog kans op een vierde prijs dit seizoen. De ploeg van Guardiola speelt op 18 mei de FA Cup-finale tegen Watford.

Stadion niet uitverkocht in Champions League

Bij de fans van City lijkt de titelstrijd meer te leven dan de Champions League, want de kwartfinale tegen Tottenham is nog niet uitverkocht.

Guardiola hoopt dat supporters op het laatste moment nog besluiten om een kaartje te kopen. "We hebben ze hard nodig, zonder steun van de fans gaan we het niet redden. Ik ben benieuwd hoe morgen de sfeer in het stadion zal zijn."

Tottenham moet het doen zonder de aan zijn enkel geblesseerde topscorer Harry Kane, terwijl achter de naam van middenvelder Dele Alli (gebroken hand) een vraagteken staat.

City mist de geblesseerde oud-PSV'er Oleksandr Zichenko. Guardiola vertelde dat middenvelder Fernandinho maandag een lichte training afwerkte en op tijd fit lijkt te zijn.

De winnaar van de tweestrijd tussen Manchester City en Tottenham Hotspur speelt in de halve finales tegen Ajax of Juventus.