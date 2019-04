Door de zege op Juventus in de kwartfinale zit Ajax voor het eerst sinds 1997 bij de laatste vier in de Champions League. Zo ziet de weg naar de finale in Madrid eruit.

In de halve finale speelt Ajax tegen een Engelse ploeg. De winnaar van de tweestrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester City wordt de volgende opponent voor de Amsterdammers.

De return van die kwartfinale wordt woensdagavond (aftrap 21.00 uur) in Manchester gespeeld. De heenwedstrijd in Londen werd vorige week met 1-0 gewonnen door Tottenham.

Ajax speelt op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei eerst een uitwedstrijd. De return in de Johan Cruijff ArenA is op dinsdag 7 of woensdag 8 mei.

Manchester City is op papier de sterkste van de twee Engelse ploegen. De club van manager Josep Guardiola staat tweede in de Premier League met 83 punten uit 33 duels.

Tottenham - met de ex-Ajacieden Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Davinson Sánchez in de gelederen - is met zestien punten minder de huidige nummer drie van de Premier League.

Barcelona, Liverpool of Porto opponent in mogelijke finale

In de andere halve eindstrijd staat FC Barcelona, dat dinsdagavond Manchester United eenvoudig uitschakelde, tegenover Liverpool of FC Porto. Die twee ploegen werken woensdagavond de return in de kwartfinale af. Liverpool verdedigt met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in Portugal een 2-0-voorsprong.

De finale van de Champions League wordt op zaterdag 1 juni gespeeld in Wanda Metropolitano, het in 2017 geopende stadion van Atlético Madrid.