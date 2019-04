Ajax heeft zich volgens Erik ten Hag uitstekend voorbereid op een eventuele penaltyserie op dinsdag in de Champions League-return tegen Juventus. De trainer weet ook al wie er achter de bal moeten staan, mocht het duel in Turijn net als de heenwedstrijd in 1-1 eindigen.

"We hebben een lijstje met nemers", aldus Ten Hag maandag in het Allianz Stadium, al wilde hij uiteraard niet zeggen wie daarop staan. "We trainen continu op strafschoppen en hebben ons nu ook weer goed voorbereid. We weten ook hoe Juventus de penalty's neemt."

Ajax kreeg dit seizoen al een keer te maken met een strafschoppenserie en dat was in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi tegen Roda JC.

Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg en Daley Blind schoten in het Parkstad Limburg Stadion raak vanaf 11 meter, terwijl alleen Matthijs de Ligt faalde. Die misser had geen gevolgen, omdat doelman André Onana twee penalty's van Roda JC keerde.

Onana houdt zich op de vlakte

Ten Hag vertrouwt erop dat de Kameroener ook tegen Juventus kan excelleren als het op penalty's aankomt. "We hebben een penaltykiller en die zit naast me", zei de Ajax-trainer met een lach op zijn gezicht over de doelman die ook op de persconferentie aanwezig was.

Onana zelf hield zich meer op de vlakte. "Ik weet niet of ik een penaltykiller ben. Misschien zien we dat morgen. Als het zover is, dan ben ik er klaar voor", aldus de 23-jarige international.

De return tussen Juventus en Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur in Turijn en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. De laatste keer dat de Amsterdammers de halve finales van de Champions League bereikten, was in 1997.

Als Ajax nu weer de laatste vier haalt, is Tottenham Hotspur of Manchester City de tegenstander. Tottenham won vorige week de eerste wedstrijd met 1-0 in Londen en woensdag is de return in Manchester.