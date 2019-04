Juventus kan dinsdagavond ook in de return tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League niet over Giorgio Chiellini beschikken. De centrale verdediger is nog altijd niet hersteld van een kuitblessure, terwijl ook Mario Mandzukic geen deel uitmaakt van de selectie.

De 34-jarige Chiellini liep de kwetsuur aan zijn kuit vorige week maandag op tijdens de training. Hij moest daardoor al het eerste kwartfinaleduel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA (1-1) van vorige week aan zich voorbij laten gaan.

Chiellini ontbrak zaterdag ook in de verloren competitiewedstrijd tegen SPAL (2-1), waardoor de kans klein was dat hij de return tegen Ajax zou halen. De Italiaan ontbrak maandagmiddag bovendien op de afsluitende training van Juventus.

De afwezigheid van Chiellini is een tegenvaller voor trainer Massimiliano Allegri. De routinier deed dit seizoen in zes van de acht Champions League-duels van Juventus mee en daarin kreeg de koploper van Italië maar vier tegentreffers.

Ook Mandzukic moet de return tegen Ajax aan zich voorbij laten gaan. De 32-jarige spits, die vorige week nog aan de aftrap stond in de ArenA en een uur speelde, kampt met knieproblemen. Allegri weet nog niet hoe hij het gemis van Mandzukic op gaat vangen.

"Ik kan Paulo Dybala of Moise Kean in de basis zetten, maar misschien los ik het wel anders op", zei Allegri op zijn persconferentie. "Mario heeft al langer last van zijn knie en is daardoor niet 100 procent fit. Deze wedstrijden zijn alleen voor spelers die conditioneel en fysiek top zijn, want ze moeten alles geven."

'We moeten De Jong onder druk zetten'

Hoewel Juventus door het 1-1-gelijkspel van vorige week met een aardige uitgangspositie aan de return begint, doet dat Allegri niets. "Het resultaat uit de eerste wedstrijd zegt niks. We moeten met dezelfde instelling spelen als in de vorige ronde tegen Atlético Madrid en heel gefocust voor de dag komen."

Allegri baalde na de heenwedstrijd van vorige week in de ArenA dat zijn spelers er niet in slaagden om Frenkie de Jong af te stoppen. Het is nog niet duidelijk of de 22-jarige middenvelder fit genoeg is om te spelen in de return, maar Allegri is voor het tweede kwartfinaleduel in ieder geval beducht voor de Ajacied.

"Als De Jong speelt, dan moeten we veel druk op hem uitoefenen", benadrukte de Italiaanse coach wel. "Maar het belangrijkste is dat we ons voor de volgende ronde kwalificeren, of De Jong nou speelt of niet. We moeten ten opzichte van de heenwedstrijd beter voor de dag komen en technisch sterk zijn om ons onder het spel van Ajax door te voetballen."

De return tussen Juventus en Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur in Turijn en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. De laatste keer dat de Amsterdammers de halve finales van de Champions League bereikten, was in 1997.

