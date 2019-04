Het is nog niet duidelijk of Frenkie de Jong fit genoeg is om dinsdagavond voor Ajax in actie te komen tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. De middenvelder kampt met een lichte hamstringblessure.

"We moeten het van dag tot dag en van uur tot uur bekijken", zei trainer Erik ten Hag maandagavond op zijn persconferentie in Turijn. "Ook na de training zal het nog niet duidelijk zijn, want het wordt geen intensieve training."

De Jong liep de hamstringblessure zaterdagavond op in de eerste helft van de overtuigend gewonnen thuiswedstrijd tegen Excelsior (6-2). Ten Hag nam geen risico en besloot de middenvelder in de 28e minuut te wisselen voor Jurgen Ekkelenkamp.

Hoewel de 22-jarige De Jong gewoon deel uitmaakt van de selectie en maandagavond op het trainingsveld stond in Turijn, is dus nog altijd niet duidelijk of hij fit genoeg is om te starten of überhaupt te spelen tegen Juventus.

"Het moet een verantwoord risico zijn", benadrukte Ten Hag. "De speler moet daarin altijd zijn eigen keuze maken en daarna bepaal ik of ik hem opstel. Frenkie is positief gestemd en dat ben ik ook."

Tagliafico in ieder geval niet inzetbaar

De eventuele afwezigheid van De Jong zou een flinke domper zijn voor Ajax. De zevenvoudig international van Oranje, die na dit seizoen de overstap maakt naar FC Barcelona, kwam in dertien van de tot dusver veertien gespeelde Champions League-wedstrijden in actie voor de Amsterdammers.

Ten Hag weet al wel dat hij tegen Juventus niet kan beschikken over Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback kreeg in de heenwedstrijd van vorige week in de Johan Cruijff ArenA (1-1) een gele kaart en is daardoor geschorst voor de return.

Tagliafico is wel meegereisd naar Italië. Ten Hag wilde nog niet laten weten wie de vleugelverdediger vervangt en noemde Noussair Mazraoui, Daley Blind en Daley Sinkgraven als opties voor de linksbackpositie.

De return tussen Juventus en Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur in Turijn en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. De laatste keer dat de Amsterdammers de halve finales van de Champions League bereikten, was in 1997.

