FC Barcelona verdedigt dinsdagavond in de Champions League-return tegen Manchester United een comfortabele 1-0-voorsprong, maar coach Ernesto Valverde is door de uitresultaten van 'The Red Devils' dit seizoen alles behalve gerust op een plek in de halve finales.

United won in de groepsfase twee van de drie uitwedstrijden en zorgde in de achtste finales voor een daverende verrassing door Paris Saint-Germain uit te schakelen. De 'Mancunians' wisten in Parijs een 2-0-achterstand uit de heenwedstrijd weg te werken door met 1-3 te winnen.

"United heeft dit seizoen drie van de vier Champions League-wedstrijden op vreemde bodem gewonnen en scoorde ook vaak in de laatste minuten. Daar moeten we in de return alert op zijn", zei Valverde maandag op zijn persconferentie in Camp Nou.

"Het resultaat staat verre van vast. We moeten ons eigen spel gaan spelen en niet onze tactiek aanpassen door naar het scorebord of onze uitgangspositie te kijken. Dat zou absurd zijn. Scoren is onze prioriteit."

Valverde heeft begrip voor kritiek Solskjaer

Zowel Barcelona als United staat voor zijn derde wedstrijd in slechts zeven dagen, iets waar United-manager Ole Gunnar Solskjaer zich zondag zelfs kritisch over uitliet. De Engelsen speelden vorige week tegen Barcelona, zaterdag tegen West Ham United en dinsdag dus al weer tegen de Catalanen.

United heeft zo een rustdag minder dan bijvoorbeeld Tottenham Hotspur en Manchester City. Valverde kan de ergernis bij Solskjaer - die hoopt dat de UEFA gaat ingrijpen - daarom wel begrijpen. "Het is in mijn ogen een logische klacht van Solskjaer", zei de coach van Barcelona.

"Het is absurd dat sommige ploegen drie duels in acht dagen moeten zetten en sommige teams drie duels in zes of zeven dagen. Er zou geen verschil mogen zijn tussen de acht ploegen die nog in de Champions League spelen."

De return tussen FC Barcelona en Manchester United begint dinsdag om 21.00 uur. De laatste keer dat United de halve finales van de Champions League bereikte, was in het seizoen 2010/2011 onder de toenmalige manager Sir Alex Ferguson.

